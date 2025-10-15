快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

全運會嘉義市代表隊授旗 選手勇奪射擊1金2銀開幕前捷報頻傳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥（前右四）代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥（前右四）代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供

嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。本屆全國運動會雲林縣主辦，18日至23日舉行。嘉市代表團共計127人，參加桌球、射擊、田徑、角力等14個競賽項目，力拚超越上屆成績。

全運會未開幕，部分項目提前展開，嘉市選手傳回捷報，表現極為亮眼，射擊選手劉宛瑜獨得1面金牌及1面銀牌，蔡亦軒也貢獻1面銀牌，射擊男子團體躋身全國第4名。桌球選手莊忠諺勇闖男子單打前4強。林瑞彥表示，提前獲獎牌是嘉義市的驕傲，也為後續賽事樹立奪牌信心。上屆全國運動會共獲得3金2銀7銅優異成績，總計賽事獎勵金高達新臺幣388萬9000元整。

典禮上，多位重點奪牌選手接受表揚獎勵：角力選手陳彥凱希羅式第二級金牌，接受市長加菜金。角力選手黃守家希羅式第四級銅牌接受體育會補給品。田徑主力選手朱婕瑀（U18女子2000公尺障礙全國紀錄保持人）代表接受團旗，將挑戰女子5000公尺及3000公尺障礙項目，被視為田徑場上的奪牌希望。

教育處長郭添財強調，嘉市代表隊陣容堅強，參賽項目包括桌球、籃球、射擊、自行車、高爾夫、柔道、武術、霹靂舞、溜冰、跆拳道、射箭、田徑、角力及游泳等14項。期許選手們將榮耀帶回嘉義，再創佳績。

嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥代（前左二） 代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥代（前左二） 代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥（左二）代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥（左二）代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。圖／嘉市府提供

田徑 高爾夫 跆拳道

延伸閱讀

打造乾淨有禮的全運會城市 虎尾總動員大街小巷全清掃

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

嘉市府與文總邀日本「翡翠騎士」演出　12/21登場

全運會金牌留雲林 張麗善加碼金牌獎金35萬 喊出奪21金目標

相關新聞

丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將

BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩...

足球／中華隊得不到尊重和資源 運動部：要足協改進

中華男足隊昨天亞洲盃資格賽主場以1：6不敵泰國隊，總教練黃哲明賽後直言沒得到協會「該有的資源和尊重」，宣布請辭總教練，隊...

足球／東亞雙雄閃耀 日韓男足都勝南美勁旅

亞洲足球不比南美差！14日的足球國際比賽日中，日本在落後2球後，完成對巴西的3：2逆轉勝，寫下本世紀首個擊敗巴西的亞洲球隊紀錄，隊史歷經14次對戰的首勝，韓國也以2：0壓制巴拉圭取勝，日、韓同天擊敗已

推動賽事行事曆科學化改革 台灣體大倡議跨領域整合

結合運動科學與政策管理 建構永續性運動人才培育體系 近年，針對國內學生運動員賽事過於頻繁、體育班賽事行事曆複雜，以及運動員疲勞與表現監測等議題廣受討論，臺灣體育運動大學運科中心表示，已啟動一項跨

路跑／四賽事加入 環境永續聯盟持續壯大

2023年啟動的「路跑賽事環境永續聯盟」，今年度獲得四組生力軍加入，分別是大亞旺萊馬拉松、LAVA大鵬灣鐵人賽、東吳國際...

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。