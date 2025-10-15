全運會嘉義市代表隊授旗 選手勇奪射擊1金2銀開幕前捷報頻傳
嘉義市府期勉即將出征全國運動會代表隊，上午在市府廣場舉行授旗典禮，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠授旗，鼓勵選手們以永不放棄KANO精神，為家鄉爭取最高榮譽。本屆全國運動會雲林縣主辦，18日至23日舉行。嘉市代表團共計127人，參加桌球、射擊、田徑、角力等14個競賽項目，力拚超越上屆成績。
全運會未開幕，部分項目提前展開，嘉市選手傳回捷報，表現極為亮眼，射擊選手劉宛瑜獨得1面金牌及1面銀牌，蔡亦軒也貢獻1面銀牌，射擊男子團體躋身全國第4名。桌球選手莊忠諺勇闖男子單打前4強。林瑞彥表示，提前獲獎牌是嘉義市的驕傲，也為後續賽事樹立奪牌信心。上屆全國運動會共獲得3金2銀7銅優異成績，總計賽事獎勵金高達新臺幣388萬9000元整。
典禮上，多位重點奪牌選手接受表揚獎勵：角力選手陳彥凱希羅式第二級金牌，接受市長加菜金。角力選手黃守家希羅式第四級銅牌接受體育會補給品。田徑主力選手朱婕瑀（U18女子2000公尺障礙全國紀錄保持人）代表接受團旗，將挑戰女子5000公尺及3000公尺障礙項目，被視為田徑場上的奪牌希望。
教育處長郭添財強調，嘉市代表隊陣容堅強，參賽項目包括桌球、籃球、射擊、自行車、高爾夫、柔道、武術、霹靂舞、溜冰、跆拳道、射箭、田徑、角力及游泳等14項。期許選手們將榮耀帶回嘉義，再創佳績。
