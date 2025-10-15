足球／東亞雙雄閃耀 日韓男足都勝南美勁旅

亞洲足球不比南美差！14日的足球國際比賽日中，日本在落後2球後，完成對巴西的3：2逆轉勝，寫下本世紀首個擊敗巴西的亞洲球隊紀錄，隊史歷經14次對戰的首勝，韓國也以2：0壓制巴拉圭取勝，日、韓同天擊敗已奪世界盃資格的南美雙強。而同日在資格賽出賽的台灣，在主場慘遭泰國血洗，以1：6慘敗，提前出局後年亞洲盃正賽。

距離世界盃正賽的日子已開始倒數，已晉級世界盃正賽的隊伍都勤於練兵，利用國際賽週與強隊約戰，而東亞雙雄日本、韓國再次合作，一起約戰南美強隊巴西與巴拉圭，首戰日、韓都未能取勝，而14日的賽事就打出風采。

日隊史首勝巴西

根據《NBC體育網》報導，日本坐鎮主場迎戰巴西的比賽，上半場遭遇2：0落後，但下半場走馬換將後，由旅外尖刀伊東純也的帶領下，吹起反攻號角，他傳出2次助攻，日本分別由3大旅歐攻擊手南野、中村、上田接連破門，25分鐘內狂進3球完成逆轉，最終以3：2擊敗「森巴軍團」巴西。

這是巴西隊史上首次在半場領先2球，最終卻遭到逆轉的比賽，也是本世紀首次敗給亞洲球隊，而日本隊史前13次戰巴西都未能取勝，終於在第14次對戰逆襲成功。但謙虛的日本隊也在賽後提到，這支巴西並不是最強陣容，也僅是國際友誼賽的程度，主帥森保一就表示，衝擊世界盃冠軍絕非易事，正式賽的巴西是更強的，但這場勝利所展現出的韌性，是日本隊很有意義的成長。

韓完封巴拉圭

而韓國也揮別前一仗慘敗給巴西的陰霾，面對日前與日本戰平的巴拉圭，開局就展現壓制力，由旅歐邊鋒嚴智星撿漏破門，下半場又靠著旅歐雙少：01年搭檔李剛仁妙傳吳賢奎進球，全場以2：0完封巴拉圭，東亞雙雄都靠著一票旅歐好手展現與強隊過招的氣勢。

同日台灣男足也有參加國際賽（2027年亞洲盃的資格賽，日韓提前獲得正賽資格），剛在客場輸給泰國的台灣，主場二番戰泰國，在資源、徵召都缺乏足協全力相助的情況下，男足在主場被踢出數一數二的慘案，全場1：6慘遭泰國血洗，僅踢4輪資格賽就提前出局。2020年以來，台灣首度在主場丟超過3球，今年國際賽踢了5場全敗，有2場都被轟進6球，未來情勢不容樂觀。

