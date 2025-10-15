路跑／四賽事加入 環境永續聯盟持續壯大

2023年啟動的「路跑賽事環境永續聯盟」，今年度獲得四組生力軍加入，分別是大亞旺萊馬拉松、LAVA大鵬灣鐵人賽、東吳國際超級馬拉松及新竹城市馬拉松，加上原有四個賽事辦理單位包含臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、台灣米倉田中馬拉松和臺北超級馬拉松，累積八組成員，新進的四個賽事單位不僅在耐力運動界有一定的口碑及市場，也持續落實諸多環境永續作為。

負責推動永續聯盟的清華大學運動事業及政策中心主任黃煜表示，這四組生力軍的加入凸顯環境永續議題倍受重視，且這四個賽事辦理單位都有其代表性，例如東吳國際超級馬拉松是全球唯一由大學主辦且經國際超馬協會認證的賽事、新竹城市馬拉松則是六都以外第一個由城市主辦的賽事加入聯盟、大鵬灣鐵人賽是永續聯盟的第一個鐵人三項賽事、大亞旺萊馬拉松是聯盟唯一由企業主辦的路跑賽事；大亞旺萊及大鵬灣兩個賽事分別在台南及屏東辦理，不管是在運動種類及地理區域都有所突破，也顯示永續議題受到更多關注，表一列出這些賽事近年所提出的環境永續作為。

除邀請更多賽事加入聯盟之外，既有的聯盟賽事成員也持續深化環境永續作為，包括臺北馬拉松、田中馬拉松及超馬協會等皆在去年完成重大性議題分析，此作業可以作為後續環境永續策略或淨零碳排路徑規劃之依據，這三個賽事單位也將製作永續報告書，一方面說明成效，另一方面作為後續深化之基準，不論是重大性議題分析、永續策略制定到永續報告書，都被視為推動永續工作的關鍵作為。

黃煜指出，這些賽事辦理單位用心營造賽事成為環境永續示範場域，目的是希望跑友化身為永續跑友，包括落實廢棄物分類、自備裝水容器、響應低碳運輸及加入永續倡議，而回到日常家庭生活或工作職場則成為永續公民，藉由眾人集體的實際行動發揮聚沙成塔的效果。