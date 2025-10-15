快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

路跑／四賽事加入 環境永續聯盟持續壯大

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
LAVA大鵬灣鐵人賽加入「路跑賽事環境永續聯盟」。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供(資料照)
LAVA大鵬灣鐵人賽加入「路跑賽事環境永續聯盟」。圖／LAVA Sports台灣鐵人三項公司提供(資料照)

2023年啟動的「路跑賽事環境永續聯盟」，今年度獲得四組生力軍加入，分別是大亞旺萊馬拉松、LAVA大鵬灣鐵人賽、東吳國際超級馬拉松及新竹城市馬拉松，加上原有四個賽事辦理單位包含臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、台灣米倉田中馬拉松和臺北超級馬拉松，累積八組成員，新進的四個賽事單位不僅在耐力運動界有一定的口碑及市場，也持續落實諸多環境永續作為。

負責推動永續聯盟的清華大學運動事業及政策中心主任黃煜表示，這四組生力軍的加入凸顯環境永續議題倍受重視，且這四個賽事辦理單位都有其代表性，例如東吳國際超級馬拉松是全球唯一由大學主辦且經國際超馬協會認證的賽事、新竹城市馬拉松則是六都以外第一個由城市主辦的賽事加入聯盟、大鵬灣鐵人賽是永續聯盟的第一個鐵人三項賽事、大亞旺萊馬拉松是聯盟唯一由企業主辦的路跑賽事；大亞旺萊及大鵬灣兩個賽事分別在台南及屏東辦理，不管是在運動種類及地理區域都有所突破，也顯示永續議題受到更多關注，表一列出這些賽事近年所提出的環境永續作為。

除邀請更多賽事加入聯盟之外，既有的聯盟賽事成員也持續深化環境永續作為，包括臺北馬拉松、田中馬拉松及超馬協會等皆在去年完成重大性議題分析，此作業可以作為後續環境永續策略或淨零碳排路徑規劃之依據，這三個賽事單位也將製作永續報告書，一方面說明成效，另一方面作為後續深化之基準，不論是重大性議題分析、永續策略制定到永續報告書，都被視為推動永續工作的關鍵作為。

黃煜指出，這些賽事辦理單位用心營造賽事成為環境永續示範場域，目的是希望跑友化身為永續跑友，包括落實廢棄物分類、自備裝水容器、響應低碳運輸及加入永續倡議，而回到日常家庭生活或工作職場則成為永續公民，藉由眾人集體的實際行動發揮聚沙成塔的效果。

田中馬拉松 超馬 萬金石馬拉松

延伸閱讀

在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

埔里山城馬拉松跑國道 國6埔里段19日管制9小時

愛因霍芬馬拉松看見台灣 旅荷台人穿TAIWAN跑衣上場

華航馬拉松星光夜跑今晚開跑 萬人奔馳還能抽機票

相關新聞

丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將

BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩...

路跑／四賽事加入 環境永續聯盟持續壯大

2023年啟動的「路跑賽事環境永續聯盟」，今年度獲得四組生力軍加入，分別是大亞旺萊馬拉松、LAVA大鵬灣鐵人賽、東吳國際...

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後...

桌球／亞洲團體錦標賽4強 中華隊不敵香港並列銅牌

亞洲桌球團體錦標賽今天展開4強賽程，我國男團遭遇香港，最終以2：3敗下陣來，終止連續3屆賽事都闖進到男團金牌戰的紀錄，以...

足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，3連敗的中華隊今天在主場背水一戰迎戰泰國，在上半場就被對手踢進3球的情況下，儘管...

丹麥羽賽／楊博涵、劉廣珩克制喊聲 晉男雙16強

BWF超級750的丹麥羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在首輪32強「克制喊聲」，以21比13、21比1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。