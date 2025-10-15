丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將

BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩打下16強門票，女單邱品蒨在「內戰」中拍下宋碩芸晉級，其餘「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和女單白馭珀等都首輪落馬。

丹麥公開賽總獎金95萬美元，賽事緊接在北極公開賽後舉行，包括打下北極賽冠軍的周天成、打進4強的女雙組合謝佩珊／洪恩慈都從芬蘭轉戰丹麥。

台灣時間昨天下午登場的首日賽事，我國混雙組合盧明哲／洪恩慈和女雙鄭宇倢／胡綾芳都敗陣，白馭珀和日本仁平菜月苦戰三局也遭淘汰，儘管「涵劉組合」為台將勝場開張，但林俊易碰世界排名第9的法國小波波夫（Christo Popov）錯過第二局的局點，以13：21、21：23落敗，王子維碰日本田中湧士也以19：21、15：21敗陣。

女單上演的「寶島內戰」讓台將終於再有選手晉級，邱品蒨以21：11、21：18擊敗宋碩芸，成為女單16強僅存的台將代表。

接續混雙楊博軒／胡綾芳和女雙謝佩珊／洪恩慈都沒能出線，今天下午展開的第二天賽程包括男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒和「一哥」周天成都將上陣搶勝。「麟榤配」籤運不佳，抽到列第4種子的地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去3度交手「麟榤配」握有1勝；上一站帶傷奪冠的周天成也碰地主，將和前球王安賽龍進行生涯第25度對陣。