快訊

北車大廳爆性侵「10分鐘無人理」！觀光客目擊報警 竟是通緝犯

私幼突圍／公私托育補助差5千 「補助隨孩子走」呼聲起

鮑爾變得更鴿了！不僅不排斥本月再降息 還預告結束縮表

聽新聞
0:00 / 0:00

丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
邱品蒨。 法新社
邱品蒨。 法新社

BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩打下16強門票，女單邱品蒨在「內戰」中拍下宋碩芸晉級，其餘「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和女單白馭珀等都首輪落馬。

丹麥公開賽總獎金95萬美元，賽事緊接在北極公開賽後舉行，包括打下北極賽冠軍的周天成、打進4強的女雙組合謝佩珊／洪恩慈都從芬蘭轉戰丹麥。

台灣時間昨天下午登場的首日賽事，我國混雙組合盧明哲／洪恩慈和女雙鄭宇倢／胡綾芳都敗陣，白馭珀和日本仁平菜月苦戰三局也遭淘汰，儘管「涵劉組合」為台將勝場開張，但林俊易碰世界排名第9的法國小波波夫（Christo Popov）錯過第二局的局點，以13：21、21：23落敗，王子維碰日本田中湧士也以19：21、15：21敗陣。

女單上演的「寶島內戰」讓台將終於再有選手晉級，邱品蒨以21：11、21：18擊敗宋碩芸，成為女單16強僅存的台將代表。

接續混雙楊博軒／胡綾芳和女雙謝佩珊／洪恩慈都沒能出線，今天下午展開的第二天賽程包括男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒和「一哥」周天成都將上陣搶勝。「麟榤配」籤運不佳，抽到列第4種子的地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去3度交手「麟榤配」握有1勝；上一站帶傷奪冠的周天成也碰地主，將和前球王安賽龍進行生涯第25度對陣。

周天成 王子維 林俊易

延伸閱讀

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

北極羽賽／連五場都打滿3局 周天成退泰前球王成功衛冕

相關新聞

丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將

BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩...

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後...

桌球／亞洲團體錦標賽4強 中華隊不敵香港並列銅牌

亞洲桌球團體錦標賽今天展開4強賽程，我國男團遭遇香港，最終以2：3敗下陣來，終止連續3屆賽事都闖進到男團金牌戰的紀錄，以...

足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，3連敗的中華隊今天在主場背水一戰迎戰泰國，在上半場就被對手踢進3球的情況下，儘管...

丹麥羽賽／楊博涵、劉廣珩克制喊聲 晉男雙16強

BWF超級750的丹麥羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在首輪32強「克制喊聲」，以21比13、21比1...

在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

由渣打國際商業銀行冠名贊助的「渣打台北公益馬拉松」進入最後報名倒數，準備好與2萬6000名跑者挑戰PB了嗎？ 10月30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。