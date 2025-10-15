聽新聞
0:00 / 0:00
丹麥羽賽／邱品蒨「內戰」晉級 女單16強僅存台將
BWF超級750等級的丹麥公開賽昨天點燃戰火，寶島羽將首日賽程勝少敗多，只有兩組選手晉級，男雙「涵劉組合」楊博涵／劉廣珩打下16強門票，女單邱品蒨在「內戰」中拍下宋碩芸晉級，其餘「左手重砲」林俊易、「羽球王子」王子維和女單白馭珀等都首輪落馬。
丹麥公開賽總獎金95萬美元，賽事緊接在北極公開賽後舉行，包括打下北極賽冠軍的周天成、打進4強的女雙組合謝佩珊／洪恩慈都從芬蘭轉戰丹麥。
台灣時間昨天下午登場的首日賽事，我國混雙組合盧明哲／洪恩慈和女雙鄭宇倢／胡綾芳都敗陣，白馭珀和日本仁平菜月苦戰三局也遭淘汰，儘管「涵劉組合」為台將勝場開張，但林俊易碰世界排名第9的法國小波波夫（Christo Popov）錯過第二局的局點，以13：21、21：23落敗，王子維碰日本田中湧士也以19：21、15：21敗陣。
女單上演的「寶島內戰」讓台將終於再有選手晉級，邱品蒨以21：11、21：18擊敗宋碩芸，成為女單16強僅存的台將代表。
接續混雙楊博軒／胡綾芳和女雙謝佩珊／洪恩慈都沒能出線，今天下午展開的第二天賽程包括男雙「麟榤配」王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒和「一哥」周天成都將上陣搶勝。「麟榤配」籤運不佳，抽到列第4種子的地主組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），過去3度交手「麟榤配」握有1勝；上一站帶傷奪冠的周天成也碰地主，將和前球王安賽龍進行生涯第25度對陣。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言