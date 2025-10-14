聽新聞
0:00 / 0:00

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華男足總教練黃哲明宣布請辭。圖／中華足協提供
中華男足總教練黃哲明宣布請辭。圖／中華足協提供

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後中華男足總教練黃哲明也在記者會上無預警宣布請辭，並強調在任的這3場比賽所獲得的資源，以及協會給予國家隊的待遇和不尊重，讓他相當在乎。

中華男足總教練在今年5月外籍教頭懷特以生涯規劃為由，在合約期滿卸任後，一度由陳信安暫代總教練職務，而中華足協也在8月理事會通過由黃哲明接任總教練一職，成為中華男足的新任教頭。

不過在僅執教了3場賽事後，黃哲明也在今天球隊以1：6於主場不敵泰國後宣布請辭，他說：「跟大家預告一件事情，今天比賽後請辭總教練，因為我親身這兩場比賽跟印尼比賽，我發覺我得到的資源跟協會給予國家隊一些待遇跟尊重，這部分讓我很在乎。」

黃哲明在記者會上強調，自己過去也曾是國家隊的一員，並且為國家隊努力了10多年，知道裡面的一些艱苦，而這次執教過程中球員也都相當努力，自己也想要創造一些不同的足球風格，但國家隊所面臨的困難讓他無法接受，也希望在他卸任後，下一個教練能夠更好，年輕球員、旅外球員也都有機會回來效力，「可是在這個階段需要有人去負責任，我覺得在這個責任上，給予協會跟國家隊尊重，以卸任來做負責。」

延伸閱讀

足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

棒球／BFA攜手中華棒協深化台泰交流 提升泰國競爭力邁向「亞洲大聯盟」

足球／維德角首踢進世足會內賽 非洲55萬人小國締造歷史

PLG／幸運對決偶像林志傑 狀元葉惟捷全力爭取新人王

相關新聞

足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後...

足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，3連敗的中華隊今天在主場背水一戰迎戰泰國，在上半場就被對手踢進3球的情況下，儘管...

桌球／亞洲團體錦標賽4強 中華隊不敵香港並列銅牌

亞洲桌球團體錦標賽今天展開4強賽程，我國男團遭遇香港，最終以2：3敗下陣來，終止連續3屆賽事都闖進到男團金牌戰的紀錄，以...

丹麥羽賽／楊博涵、劉廣珩克制喊聲 晉男雙16強

BWF超級750的丹麥羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在首輪32強「克制喊聲」，以21比13、21比1...

在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

由渣打國際商業銀行冠名贊助的「渣打台北公益馬拉松」進入最後報名倒數，準備好與2萬6000名跑者挑戰PB了嗎？ 10月30...

LIVE／2027AFC亞洲盃資格賽最終輪 中華VS.泰國直播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。