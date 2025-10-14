足球／國家隊得不到應有資源與尊重 男足總教練黃哲明宣布請辭

中華男足今天在2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，於主場以1：6不敵泰國，也苦吞分組賽4連敗確定無緣晉級決賽圈，賽後中華男足總教練黃哲明也在記者會上無預警宣布請辭，並強調在任的這3場比賽所獲得的資源，以及協會給予國家隊的待遇和不尊重，讓他相當在乎。

中華男足總教練在今年5月外籍教頭懷特以生涯規劃為由，在合約期滿卸任後，一度由陳信安暫代總教練職務，而中華足協也在8月理事會通過由黃哲明接任總教練一職，成為中華男足的新任教頭。

不過在僅執教了3場賽事後，黃哲明也在今天球隊以1：6於主場不敵泰國後宣布請辭，他說：「跟大家預告一件事情，今天比賽後請辭總教練，因為我親身這兩場比賽跟印尼比賽，我發覺我得到的資源跟協會給予國家隊一些待遇跟尊重，這部分讓我很在乎。」

黃哲明在記者會上強調，自己過去也曾是國家隊的一員，並且為國家隊努力了10多年，知道裡面的一些艱苦，而這次執教過程中球員也都相當努力，自己也想要創造一些不同的足球風格，但國家隊所面臨的困難讓他無法接受，也希望在他卸任後，下一個教練能夠更好，年輕球員、旅外球員也都有機會回來效力，「可是在這個階段需要有人去負責任，我覺得在這個責任上，給予協會跟國家隊尊重，以卸任來做負責。」