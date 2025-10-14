桌球／亞洲團體錦標賽4強 中華隊不敵香港並列銅牌
亞洲桌球團體錦標賽今天展開4強賽程，我國男團遭遇香港，最終以2：3敗下陣來，終止連續3屆賽事都闖進到男團金牌戰的紀錄，以並列銅牌作收。
亞洲桌球錦標賽在去年止都是團體與單項一同舉辦，不過今年起將團體與單項分開辦理，每逢單數年舉辦團體賽事，雙數年則舉辦單項賽事，其中女團在日前以第9名作收，至於男團則是從8強賽打起，並以3：2擊敗北韓晉級4強。
在今天的4強賽中，中華隊則是遭遇香港，首點賽事由「山豬」廖振珽負責把關，並與香港一哥黃鎮廷展開激烈拉鋸，雙方在前4局打完戰成2：2平手後，決勝局黃鎮廷以11：8勝出，以3：2幫助香港先搶下一點。
不過第二點我國郭冠宏面對世界排名第69名的陳顥樺，以秋風掃落葉之姿直落三勝出，為中華隊扳平戰局；第三點香港則由世界排名166名的何鈞傑出戰我國張佑安，在先丟首局的情況下，張佑安最終以9：11、11：7、11：3、13：11逆轉勝出，為中華隊取得2：1聽牌優勢。
但中華隊接下來兩點卻遭遇苦戰，郭冠宏面對黃鎮廷遭到直落三擊退後，廖振珽在決勝點面對陳顥樺在前三局打完後雖然一度取得2：1聽牌，但接下來兩局卻遭到對手逆轉，以局數2：3敗下陣來，以並列銅牌作收。
