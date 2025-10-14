足球／亞洲盃資格賽中華隊1：6不敵泰國 晉級決賽圈夢碎

2027 AFC亞洲盃資格賽最終輪賽事，3連敗的中華隊今天在主場背水一戰迎戰泰國，在上半場就被對手踢進3球的情況下，儘管下半場郭博瑋開賽25秒就進球，但最終中華隊仍是以1：6敗下陣來，確定無緣晉級亞洲盃決賽圈。

2027年亞足聯亞洲盃資格賽最終輪，是由世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪3、4名的隊伍及附加賽晉級隊伍，進行6組踢主客雙循環，僅有各組榜首才能夠獲得決賽圈最終門票，中華男足與泰國（第一檔次）、土庫曼（第二檔次）、斯里蘭卡（第四檔次）被分在D組。

中華隊在日前已經接連不敵土庫曼、斯里蘭卡後，9日又在泰國客場以2球之差敗下陣來，要保住晉級最後生機，就必須在最後3場賽事都贏球，不過今天在主場迎戰來訪的泰國，中華隊後防卻在上半場就不斷出現紕漏，開賽第4分鐘泰國波伊菲邁（Teerasak Poeiphimai）就在反擊中用吊球越過中華隊門將黃秋霖防守，先馳得點。

而這還僅是波伊菲邁在本場比賽踢進3球中的第一顆進球，他在下半場第62與76分鐘又兩度進球，個人完成帽子戲法，至於中華隊唯一一顆進球則是發生在下半場開踢後25秒，由郭博瑋在禁區外大腳射門碰網，但在防線無法有效限制泰國攻勢，還在下半場傷停補時出現烏龍球的情況下，最終中華隊就以1：6敗下陣來，分組賽苦吞4連敗，確定無緣爭取分組龍頭和決賽圈門票。