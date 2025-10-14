丹麥羽賽／楊博涵、劉廣珩克制喊聲 晉男雙16強

BWF超級750的丹麥羽球公開賽，台灣男雙「寒流組合」楊博涵、劉廣珩今天在首輪32強「克制喊聲」，以21比13、21比17擊退印度組合羅伊、帕拉希克如願挺進16強。

世界排名第22名的楊博涵、劉廣珩，今天是生涯首戰世界排名第38名的羅伊（Pruthvi KrishnamurthyRoy）與帕拉希克（K. Sai Pratheek）。

楊博涵、劉廣珩在上週的芬蘭北極羽球公開賽8強，面對世界第2的馬來西亞組合，原本首局要追平比數，卻因為球還沒落地就吼叫慶祝，被主審扣分而丟掉首局，最終也輸了比賽。

劉廣珩在接受中央社記者訪問時笑說：「今天有比較注意一點啦，就是不要太早慶祝，不過說真的，也很少有球員在球落地之後才吼叫慶祝激勵自己，這一切還是很看主審的主觀意識。」

今天首局開打，比賽前段雙方相當拉鋸，出現7次平手，不過台灣組合在11比9技術暫停時，稍微改變的戰術，如願收到成效，順利收下首局。

劉廣珩說：「這個球場的球速非常快，和上週在芬蘭的比賽差很大，所以休息的時候，我跟博涵學長就討論了一下，大概用6、7分力去打就好，主要把球控制住在自己想要的範圍，果然蠻成功的。」

第2局開局楊博涵、劉廣珩就猛攻拉出11比3的優勢，最多以13比3取得雙位數領先，儘管對手後頭努力追趕，還是讓台灣組合輕鬆過關。

劉廣珩強調，「我們沒有設定什麼樣的目標，就是每一場都要想辦法獲勝，畢竟上週那樣輸球確實有點嘔，希望來到丹麥可以有個好的結果。」