在終點線與麋先生一起搖滾 渣打台北公益馬拉松報名倒數 

由渣打國際商業銀行冠名贊助的「渣打台北公益馬拉松」進入最後報名倒數，準備好與2萬6000名跑者挑戰PB了嗎？ 10月30日下午4時前務必把握最後機會，一起為公益而跑。

「渣打台北公益馬拉松」賽事獎牌特別攜手英國插畫家帕克（Tom Parker），從他的經典作品《台北地圖》中擷取總統府的圖像融入獎牌設計，除了象徵「一起跑更遠」的起跑點，更依照不同賽事組別推出金、銀、青銅與紅銅獎牌，除了表彰每一位跑者奮力完賽的馬拉松精神外，接下來將開放跑者從《台北地圖》中票選地標作為年度賽事的徽記，勢必進一步增添獎牌的可收藏性，讓「渣打台北公益馬拉松」成為絕對不可錯過的標誌性城市馬拉松賽事。

在終點線與知名樂團一起熱血搖滾也是「渣打台北公益馬拉松」近幾年塑造的賽事特色之一。近期受邀在各個大型音樂盛事演出的金曲樂團「麋先生」也將在「渣打台北公益馬拉松」終點線展現精湛的演唱功力，用充滿震撼力的歌曲，為每一位衝過終點線的跑者獻上熱情的祝福。此外，人氣啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩也將在終點線迎接跑者，為完成全馬、半馬挑戰的跑者掛上獎牌，為每一位跑者的努力與堅持加油打氣。

不只有全半馬專業跑者破PB的熱血，「渣打台北公益馬拉松」也為正在開啟馬拉松之路的跑者設計11K的賽程，在考驗自身體能與意志力的同時，也能感受國際級賽事的專業氛圍，與全半馬的專業跑者一起從總統府前邁開大步，一起跑更遠。

而3K組別更是適合親子家庭與初跑者參加，大手牽小手一起踏上賽道，體驗「渣打台北公益馬拉松」獨有的「最FUN」氛圍。今年，高達兩層樓的「巨型乖乖扭蛋機」也將現身大佳河濱公園，除了是最佳打卡的拍照點外，更為完賽的大朋友小朋友準備抽獎好禮，絕對不能錯過。

目前「2026渣打台北公益馬拉松」的總報名人數已經超過限額的九成，全半馬組別也持續維持額滿狀態，如果不想錯過精彩的年度賽事，務必把握10月30日下午四時的最後報名期限。跑者若使用渣打信用卡或金融卡（Debit Card）付款，還可享5%折扣。