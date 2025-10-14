快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

足球／維德角首踢進世足會內賽 非洲55萬人小國締造歷史

中央社／ 維德角首都普拉伊亞13日綜合外電報導
維德角首踢進世足會內賽，全國慶賀。 法新社
維德角首踢進世足會內賽，全國慶賀。 法新社

大西洋島國維德角位於非洲西岸外海，人口僅約55萬人，今天有史以來首次踢進世界盃足球賽會內賽，成為世界盃史上人口規模第二小的參賽國，僅次於冰島。

法新社報導，維德角今天以3比0擊敗史瓦帝尼王國，確保這支「藍鯊軍團」能征戰將由美國、加拿大及墨西哥3國聯合主辦的2026年世界盃會內賽。

維德角坐落西非國家塞內加爾外海，是代表非洲參與世界盃的國家中人口規模最小的，僅約55萬人。

維德角成為世界盃史上人口第二少的參賽國家，僅次於冰島。冰島曾晉級2018年俄羅斯世界盃會內賽，當時人口約為35萬人。

維德角首都普拉伊亞（Praia）街頭今天湧現嘉年華會般的狂歡氣氛，當欣喜若狂的球迷湧出維德角國家球場（Cape Verde National Stadium），街上汽車喇叭大響、煙火齊放。

人們在街頭隨著雷鬼樂與當地傳統音樂起舞，37歲球迷利弗拉曼托（Jorge Junior Livramento）告訴法新社，這是「令人難以置信的時刻」。

他說：「我說不出話來。我剛剛就在球場，毫無保留地為我們的隊伍加油。」

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（GianniInfantino）恭喜維德角創造「歷史性時刻」，表示這項成就有望「激勵全國新一代足球愛好者」。

羅斯

延伸閱讀

年輕族群死亡增加 全球醫療差距恐擴大

竹北人口將超車！彰化市長：將下猛藥砸錢拚生育救人口數

南投人口探底不再？集集設籍送5000、草屯拚10萬人口見成效

冰島大巴士側翻十餘人受傷 「車上一半是陸客」

相關新聞

LIVE／2027AFC亞洲盃資格賽最終輪 中華VS.泰國直播

足球／維德角首踢進世足會內賽 非洲55萬人小國締造歷史

大西洋島國維德角位於非洲西岸外海，人口僅約55萬人，今天有史以來首次踢進世界盃足球賽會內賽，成為世界盃史上人口規模第二小...

高球／總獎金再加碼至680萬元 富邦長春公開賽29日開打 

台灣最富歷史傳承的國際級長春職業高球大賽富邦長春公開賽，今年規模再度升級，總獎金從去年的600萬，加碼至680萬台幣（一...

路跑／基隆城市半馬近4千人報名 19日起跑

2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，分為半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 近4000人報名，今...

桌球／亞洲團體錦標賽 中華男團險勝北韓晉級4強

在印度舉行的2025亞洲桌球團體錦標賽，中華男子團隊今天在8強面對北韓遭遇苦戰，幸好靠著「山豬」廖振珽獨扛2點順利收尾，...

全運會自由車／史上最難公路賽 馮俊凱稱王、邱聖芯3連霸

提前登場的全運會自由車，今天進行的個人公路賽項目戰況慘烈，男、女子組各僅有8位選手完賽，男子組完賽率更只有百分之9，被喻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。