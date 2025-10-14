高球／總獎金再加碼至680萬元 富邦長春公開賽29日開打 

台灣最富歷史傳承的國際級長春職業高球大賽富邦長春公開賽，今年規模再度升級，總獎金從去年的600萬，加碼至680萬台幣（一般長春600萬元，超級長春80萬元），來自13個國家的長春名將，10月29日起將齊聚台灣高爾夫運動發展原點老淡水球場，競逐這場代表台灣長春職業高球巡迴賽年度旗艦賽事的最高榮耀。

富邦長春公開賽是台灣長春職業高爾夫協會（TSPGA）一年一度的旗艦大賽，23年來始終堅守「不只長春，更是傳承」的宗旨，今年照例持續舉辦備受好評的青少年傳承營，10月27日下午國寶級名將謝敏男將領軍2024富邦長春公開賽冠軍托馬倫（Thammanoon Sriroj）、老淡水名將呂文德（52）、台灣好手盧建順、2020東京奧運銅牌高球選手潘政琮等人，與業餘小將們展開座談會，進行難得的經驗分享與傳承；當天上午並透過同組揮桿，讓業餘小將們可以近距離親炙身經百戰的長春老將。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦長春公開賽一路走來，要感謝許多人士的付出和堅持，尤其是台灣高球國寶謝敏男老師，他長年推動並傳承台灣高球，沒有他，就沒有今天的富邦長春公開賽。今年已邁入第17屆的富邦高球傳承營，也將由謝老師持續率領長春名將傳承專業與風範，幫助新世代球員奠定良好的技術與品格。期許透過富邦長春公開賽，讓更多人看見：成熟的技術、穩定的心志、尊重的風度，在新的年代，成就新的可能。

與蔡明忠董事長多年來因為對高爾夫的共同愛好而惺惺相惜的謝敏男則表示，青少年選手的培訓，可以為我們國家的整體高爾夫實力奠定根基，這也是為何他這麼多年來要舉辦「公雞帶小雞」邀請賽、同時多次擔任國家亞運高球隊總教練的原因，因為他深知沒有老公雞的登高帶領，小雞們不容易成長茁壯。他深信也期待累積了大半輩子高球智慧與經驗的長春好手們，透過傳承營可以為有潛力的明日之星打通任督二脈，讓他們少走一些冤枉路。

TSPGA去年年終獎金排名前30名的好手將全數到齊，包括去年賞金王「蘆筍」盧建順、「新豐大砲」林吉祥、台灣高壇拼命三郎呂文德（52）、第一位拿下PGA美巡賽冠軍的台灣選手陳志忠，以及以擊球距離見長的許孟男等排名前五的高手。出身老淡水的鐵桿高手謝錦昇以及2024富邦長春公開賽拿下第三名的連騼森，也在參賽選手名單中。

今年應邀參賽的國外選手更是個個大有來頭，包括2024富邦長春公開賽以6桿懸殊差距輕鬆封王的泰籍衛冕冠軍托馬倫、抱走去年同賽事亞軍的泰國名將馬山（Prayad Marksaeng）、日本職業長春巡迴賽目前排名第36的日本選手兼本貴司，以及2014富邦長春公開賽冠軍得主南韓的金鐘德。

至於受邀與賽的青少年業餘選手方面，則包括2025年第76屆美國青少女高球錦標賽以兩回合144桿成績、成為近三年來首位闖進64強之台灣選手的謝秉樺；今年八月勇奪2025年三花青少年逐夢盃邀請賽男子B組冠軍的王宥鈞；剛在2025台灣青少年高球公開賽男A組最後一輪飆出生涯64桿最佳紀錄封王的郭時祈；以及今年稱霸仰德全國業餘賽男B組冠軍的十六歲選手卓鈺得。