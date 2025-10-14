路跑／基隆城市半馬近4千人報名 19日起跑

2025基隆城市半程馬拉松19日起跑，分為半馬組21公里、勇腳挑戰組9.5公里及健康休閒組3公里， 近4000人報名，今年也為健康休閒組選手設計獎牌，讓所有完賽的人都能帶回獎牌紀念。

基隆城市半程馬拉松由好馬長跑協會主辦，今年是第2屆，去年約3000人參加，今年人數將近4000人。

44名外籍選手分別來自美國、日本、法國、西班牙、芬蘭等國家，最遠是來自秘魯的選手。另有13名視障者參加，由陪跑員一起下場跑步。

基隆城市馬拉松從基隆火車站前的國門廣場起跑，路線經過基隆港碼頭、仙洞巖、外木山等景點，讓跑者在市中有港、港中有市、有山有海的環境中盡情奔跑。

基隆市好馬長跑協會理事長樊沛文說，今年有協調台鐵加開1406班次列車，19日清晨4時12分由樹林火車站發車、4時30分到台北火車站，5時18分抵達基隆火車站。選手下車後，步行3分鐘能到達國門廣場。

基隆市議員呂美玲愛跑步，今年報名半馬組。她說，多數路跑不會為休閒組的跑者準備獎牌，基隆城市半程馬拉松為21公里、9.5公里及3公里組選手，準備同款但顏色不同獎牌。獎牌呈現基隆多處景點意象，讓選手把基隆記憶帶回家。