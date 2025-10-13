桌球／亞洲團體錦標賽 中華男團險勝北韓晉級4強

中央社／ 台北13日電
廖振珽。 新華社
廖振珽。 新華社

在印度舉行的2025亞洲桌球團體錦標賽，中華男子團隊今天在8強面對北韓遭遇苦戰，幸好靠著「山豬」廖振珽獨扛2點順利收尾，以3比2擊敗對手，挺進4強，也確定保底銅牌。

以往「亞洲桌球錦標賽」為團體、單項一起舉辦，但從今年起團體和單項依序輪流不同年個別舉辦，今年亞洲桌球團體賽採5點3勝制，每一點則是打5局3勝。

中華桌球男團在2023、2024年靠著林昀儒領軍，連續2年都獲得銀牌，也因此今年直接以第2種子身分晉級8強，不用再打分組賽。

只不過，今年中華桌球男子3大主力林昀儒、高承睿、黃彥誠都因傷缺席，改由小將郭冠宏、林彥均、廖振珽、張佑安4人出戰。

今天在8強首戰北韓，第1點廖振珽以直落3的局數開出紅盤，可惜接下來郭冠宏以2比3落敗；第3點林彥均同樣以2比3落敗。

幸好接下來郭冠宏重整旗鼓，在第4點直落3扳倒對手，接著決戰的第5點，廖振珽再以8比11、11比5、12比10、3比11、11比3艱辛擊敗對手，如願挺進4強。

教練江鈞維接受中央社訪問時表示，今天老大哥廖振珽確實發揮了很關鍵的角色，不論在精神上或者技術上，都表現得很出色，「有他以身作則打給小老弟看，也是最後能逆轉的關鍵」。

江鈞維也提到年僅16歲的郭冠宏，「他第2點輸掉之後有些自責，不過賽後我就提醒他一些站位和發球，第3點快結束時，他主動提前去熱身，展現出很旺盛的企圖心。」

接下來4強賽將對上實力不弱的香港，江鈞維強調，這次主力都缺陣，「這批選手們就是保持著拚博的心態去挑戰對手，也不會有一定要打進冠軍戰的壓力，就是穩穩地一場一場發揮。」

至於女團賽事，台灣派出黃怡樺、李昱諄、黃禹喬、蔡昀恩、黃愉彥出戰，雖然在分組賽取得第1，但今天在和泰國爭奪8強門票時，以2比3落敗，只能和馬來西亞爭奪最佳第9名的名次。

廖振珽 郭冠宏 林昀儒

