全運會自由車／史上最難公路賽 馮俊凱稱王、邱聖芯3連霸

提前登場的全運會自由車，今天進行的個人公路賽項目戰況慘烈，男、女子組各僅有8位選手完賽，男子組完賽率更只有百分之9，被喻為史上難度最高的全運會公路賽。最終台中市「一哥」馮俊凱在超長爬坡發威，以個人單飛進站之姿贏得生涯第7面全運會公路賽金牌，女子組則由高雄市邱聖芯完成三連霸。

今年賽事的男子組海拔總爬升超過3500公尺，女子組海拔總爬升2800公尺，被喻為史上難度最高的全運會公路賽。男子組戰況激烈，全長142公里，北市隊彭源堂在下坡段開了第一槍突圍號角，隊友杜志濠也在下坡路段加速，形成8人領先小組，一直穩先領先主集團約1分多的秒差，在第二次即將抵達關鍵爬坡段，宜蘭隊何彥誼則開始加速想要將領先集團瘦身，此時領先集團僅剩中市隊馮俊凱、許仕儒，北市隊杜志濠和宜蘭縣隊何彥誼，而許仕儒也在階段性任務完成後，退回主集團，由3人領先集團正式進入最後50公里。

馮俊凱關鍵時刻開始嘗試大膽突圍，在賽段進入最後45公里成功單飛，最大秒差一度來到3分53秒，最終以4小時21分40秒單飛進站封王，睽違4年拿下生涯第7面全運會男子公路賽金牌。

馮俊凱表示，今天的比賽就是一場單日賽，在國際賽事的豐富經驗讓他的應變能力以及對競爭對手的觀察能力都在這場賽事中幫助很大；他賽前不下十次來到雲林備戰訓練，最終選擇突圍的攻擊點，也是事先做好評估和規劃的位置。他同時也對同隊隊友表示感謝，更對年輕學弟黃暐程給出讚賞，賽前訓練時就有發現學弟的狀態很好，黃暐程也在最後10公里做出突圍，再次撕裂領先集團，最終拿下銀牌；北市隊李廷威則是以落後4分32秒位列銅牌。

個人計時賽剛完成三連霸的杜志濠則是以第8名坐收，公路賽連霸失利的杜志濠說：「今天的比賽我真的已經盡力了，賽前雖然只有來練了4次，也因為同時備戰場地賽的訓練，真的蠻不容易，但至少昨天破紀錄了，今天這一勝很替凱哥開心，對我來說沒能拿下這一勝，有點遺憾，不過我很享受跟何彥誼和凱哥在賽段上的合作與纏鬥真的很有意思，凱哥也再次證明他非常頑強的精神，這也是要跟凱哥學習的地方, 凱哥真的是台灣單車界的引路人，也恭喜凱哥，他再次證明了自己的實力。」

下個月將滿37歲的馮俊凱提到，目前能做的就是盡量延續運動生涯，「全運會對所有運動員都很重要，但我更想努力的是在更高的舞台爭奪更真實的獎牌，而全錦賽是我的下一個重心，也為了明年的亞運來努力。」