丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

世界羽球聯盟（BWF）超級750的丹麥羽球公開賽明天開打，剛在北極羽球公開賽奪冠的選手周天成雖腳底水泡滲血，依舊積極治療。依籤表，周天成首輪對上地主前球王安賽龍。

周天成昨天在芬蘭舉行的北極羽球公開賽，帶著左腳底水泡破掉流血傷勢，硬是激戰77分鐘，以2比1擊敗對手，順利完成男子單打衛冕。

已抵達丹麥的周天成今天在物理治療師高敏珊積極治療和包紮幫助下，已進主球場練球、適應風向，接下來首輪賽事將正常出賽。

周天成告訴中央社記者，站定時感覺還好，跑動時確實有些不適感，但還是會如期出賽，到時再看身心靈狀態。

周天成和安賽龍（Viktor Axelsen）算是最熟悉的對手，雙方過往交手24次，周天成雖以4勝20敗居下風，但已31歲的安賽龍自今年3月背部手術後，直到9月香港公開賽才復出，卻止步首輪，接著中國大師賽16強淘汰，對戰周天成將是雙方意志力之爭。