快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

中央社／ 台北13日電
安賽龍(左)與周天成。 法新社
安賽龍(左)與周天成。 法新社

世界羽球聯盟（BWF）超級750的丹麥羽球公開賽明天開打，剛在北極羽球公開賽奪冠的選手周天成雖腳底水泡滲血，依舊積極治療。依籤表，周天成首輪對上地主前球王安賽龍

周天成昨天在芬蘭舉行的北極羽球公開賽，帶著左腳底水泡破掉流血傷勢，硬是激戰77分鐘，以2比1擊敗對手，順利完成男子單打衛冕。

已抵達丹麥的周天成今天在物理治療師高敏珊積極治療和包紮幫助下，已進主球場練球、適應風向，接下來首輪賽事將正常出賽。

周天成告訴中央社記者，站定時感覺還好，跑動時確實有些不適感，但還是會如期出賽，到時再看身心靈狀態。

周天成和安賽龍（Viktor Axelsen）算是最熟悉的對手，雙方過往交手24次，周天成雖以4勝20敗居下風，但已31歲的安賽龍自今年3月背部手術後，直到9月香港公開賽才復出，卻止步首輪，接著中國大師賽16強淘汰，對戰周天成將是雙方意志力之爭。

周天成 羽球 安賽龍

延伸閱讀

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

北極羽賽／連五場都打滿3局 周天成退泰前球王成功衛冕

北極羽賽／連三場苦戰3局 周天成逆轉陸光祖、衛冕差2勝

相關新聞

丹麥羽賽／周天成忍痛備戰 首戰前球王安賽龍

世界羽球聯盟（BWF）超級750的丹麥羽球公開賽明天開打，剛在北極羽球公開賽奪冠的選手周天成雖腳底水泡滲血，依舊積極治療...

足球／亞洲盃資格賽主場戰泰國 中華隊下達必勝令

中華男足明晚將在2027亞洲盃資格賽最終輪主場迎戰泰國隊，今天賽前記者會總教練黃哲明下達必勝令，隊長陳柏良也說全隊都有想...

企排／衛冕軍攻擊手林書荷復出 內心仍懷抱旅外夢

企業甲級排球聯賽衛冕軍台北鯨華女排攻擊手林書荷，歷經左膝十字韌帶傷勢，休養近1年，她表示內心還懷抱旅外夢，希望本季復出能...

獨木舟環台南運河挑戰賽曁全國EMBA獨木舟邀請賽登場

2025年獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽12日在台南亞果安平遊艇碼頭熱鬧登場，由成大EMBA海洋運動社主辦，吸引來自全國各地的獨木舟愛好者共襄盛舉。臺南市長黃偉哲特別親臨現場為選手加

全運會開幕／估湧1.5萬人！李多慧、王彩樺開場卡司超豪華 交通看這邊

2025全國運動會10月18日至23日在雲林縣登場，18日將在縣立田徑場舉辦開幕典禮及選手之夜活動，今年開幕式序幕表演將...

溜冰／永不停止國際超馬賽回歸 11月29日桃園大溪登場  

「永不停止國際溜冰超級馬拉松賽」即將於11月29日在桃園大溪中庄滯洪池盛大舉辦，這場曾創下台灣公路溜冰風潮的賽事，在全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。