足球／亞洲盃資格賽主場戰泰國 中華隊下達必勝令

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男足隊長陳柏良。圖／中華足球協會提供
中華男足隊長陳柏良。圖／中華足球協會提供

中華男足明晚將在2027亞洲盃資格賽最終輪主場迎戰泰國隊，今天賽前記者會總教練黃哲明下達必勝令，隊長陳柏良也說全隊都有想贏的決心，「我們要打出中華隊的球風，全力搶勝！」

亞足聯亞洲盃資格賽最終輪是由世界盃暨亞洲盃資格賽第二輪3、4名隊伍及附加賽晉級隊伍，進行6組主客雙循環賽，僅有各組榜首才能夠獲得決賽圈最終門票。

中華男足與泰國、土庫曼和斯里蘭卡分在D組，各組只取第一名晉級，在與泰國進行二連戰前，中華男足分別不敵土庫曼及斯里蘭卡，已經吞下2敗。

9日客場交鋒，中華男足以0：2不敵泰國，吞下第3敗，但晉級還沒絕望，唯一方式是後續三場全勝，搶下9分積分，另外3隊2和1敗、積分全是8分，就能以小組第一取得亞洲盃會內賽門票。

明晚6點半將在台北田徑場迎敵，總教練黃哲明說：「目標就是要拿下勝利的3分積分，相信回到主場，球員能繳出更不一樣的表現。」這場關鍵戰役，球迷可購票親臨現場應援，或鎖定緯來體育台、緯來精采台及多個網路平台觀看直播。

中華隊接續賽程分別是11月18日客場挑戰土庫曼，明年3月31日最後一場主場迎戰斯里蘭卡，爭奪亞洲盃決賽圈門票。

亞洲盃資格賽記者會，中華隊總教練黃哲明（右）和隊長陳柏良出席。圖／中華足球協會提供
亞洲盃資格賽記者會，中華隊總教練黃哲明（右）和隊長陳柏良出席。圖／中華足球協會提供

