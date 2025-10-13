企排／衛冕軍攻擊手林書荷復出 內心仍懷抱旅外夢

企業甲級排球聯賽衛冕軍台北鯨華女排攻擊手林書荷，歷經左膝十字韌帶傷勢，休養近1年，她表示內心還懷抱旅外夢，希望本季復出能夠健康、帶領學妹享受比賽。

第21季企業甲級男女排球聯賽將於11月1日在台南成功大學登場，並首度實施「綠卡制」，只要遇到挑戰時，若球隊主動承認犯規，不必走完挑戰程序、直接改判，預料將可節省比賽時間，而年度「最誠實球隊」可獲得額外獎勵。

在台中連莊男排前往征戰台灣職業排球聯盟TPVL後，本季企業聯賽男排依序為屏東台電、雲林美津濃、桃園台灣產險、台北國北獅與台中獅子王共5隊，至於女排則維持4隊規模，包含衛冕軍台北鯨華、新北中纖、高雄台電及以東山高中為主體的義力營造。

強勢摘下第19季企業排球聯賽得分后的林書荷，在準備迎來生涯巔峰之際，沒想到上季在熱身賽不慎弄傷左膝十字韌帶，被迫休養近1年，突如其來的大傷讓她在復健期間感到相當挫折，甚至萌生「為什麼讓我跌入谷底」的想法。

不過，林書荷相信一切都是最好安排，而支持她持續向前動力正是仍懷抱旅外夢想，「從以前到現在都想要旅外，但可能時間還沒到。」林書荷指出，這個傷勢將一直存在，因此只能試著找出共存的方法，本季希望平安健康完賽，並在場上幫助球隊、帶領學妹們享受比賽。

值得一提的是，林書荷日前特別到花蓮光復幫忙賑災，她提到抱著將心比心的心情，如果發生在自己身上，也會期望有其他人來幫忙，「我就是帶著一顆善良的心，幫忙搬物資。」