獨木舟環台南運河挑戰賽曁全國EMBA獨木舟邀請賽登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
2025年獨木舟環台南運河挑戰賽暨全國EMBA獨木舟邀請賽12日在台南亞果安平遊艇碼頭熱鬧登場，由成大EMBA海洋運動社主辦，吸引來自全國各地的獨木舟愛好者共襄盛舉。臺南市長黃偉哲特別親臨現場為選手加油打氣，現場氣氛熱烈，不僅展現台南推動運動觀光的能量，也讓民眾在假日感受海洋的活力與魅力。

黃偉哲市長表示，台南不僅是文化古都，更是擁有豐富海洋資源的宜居城市。市府近年持續推動運河整治與水域休閒發展，讓運動與觀光結合，成為台南城市特色之一。誠摯邀請全國民眾趁著連假來台南，體驗水域活動、品嚐美食、享受悠閒的假期時光，感受這座城市獨有的熱情與風采。

南市府表示，台南市擁有獨具特色環繞市區的人工運河系統，其中安平運河更兼具歷史人文與自然景觀，是結合城市發展與休閒觀光的重要亮點。本次賽事由樂活海洋學院與成功大學EMBA校友總會共同號召，邀請全國各地EMBA校友及熱愛水域活動的舟友齊聚府城，以划槳之姿體驗台南運河之美，並以實際行動推廣永續海洋教育與運動觀光。

