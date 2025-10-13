全運會開幕／估湧1.5萬人！李多慧、王彩樺開場卡司超豪華 交通看這邊

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
2025全運會在雲林於10月18日開幕，今天首場宣傳會為全運會熱身，當天選手之夜邀請新生代女團GENBLUE幻藍小熊等歌手和團體輪番熱唱，精彩可期。圖／本報資料照
2025全國運動會10月18日至23日在雲林縣登場，18日將在縣立田徑場舉辦開幕典禮及選手之夜活動，今年開幕式序幕表演將由藝人王彩樺、韓籍啦啦隊女神李多慧演出，選手之夜邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧、歌壇女神蘇慧倫、女團GENBLUE幻藍小熊等接力演出，縣府估當天將湧入1.5萬名觀眾，今公布道路管制及停車、接駁服務資訊。

雲林縣睽違20年承辦全國運動會，猶如地方的大喜事，尤其選手之夜邀請人氣天團Energy、鐵肺歌后彭佳慧、歌壇女神蘇慧倫、嘻哈雙帥高爾宣、派偉俊，新生代女團GENBLUE幻藍小熊與超人氣團體Ozone、陳華等藝人接連登場演出，不少歌迷為之瘋狂，日前開放索票被秒殺一空。

縣府表示，有入場券的民眾可以提前入場選手之夜，但沒有拿到票的民眾一樣可以進場觀看，另外，當天開幕典禮的序幕表演，將邀請藝人王彩樺、韓籍啦啦隊女神李多慧演出，估計當天將湧入1.5萬名觀眾。

為確保當天田徑場周邊交通順暢，雲林縣政府與大會交通組公布交通維運計畫，18日開幕當天縣立田徑場周邊將實施交通管制，包括永興路、永興南三街、虎興東二路、建成路(學府西路至科園路段)將封閉通行，當地居民可憑通行證或證件通過管制站，不影響日常出入。

為方便民眾前往會場，虎興東三街周邊有P2、P3、P4及高鐵雲林站後站P5免費停車場，共提供超過5千格汽車車位及2700格機車車位，另有其他周邊收費停車場可利用。

縣府也啟動免費接駁車，從台鐵斗六站後站、台鐵斗南站前站、高鐵區P5(行經高鐵站)、P6停車場等4條路線出發，自18日當天下午2時起每20分鐘一班，共130輛接駁車，將依人潮即時加開班次，若從高鐵站步行至會場僅需約15分鐘。

縣府提醒，交通措施將視現場情況滾動調整，請民眾隨時關注大會官網與縣府公告，並配合現場工作人員引導，共同維護開幕日交通順暢。

