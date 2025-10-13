快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
廖苡任回歸企業甲級男女排球聯賽。記者曾思儒／攝影
廖苡任回歸企業甲級男女排球聯賽。記者曾思儒／攝影

上季赴日本加入V聯盟福岡自由快樂隊，「排球甜心」廖苡任今年回歸熟悉的企業甲級男女排球聯賽，再度披上台北鯨華隊戰袍的她更透露，預計明年名古屋亞運後退役，企排21年有可能是「最後一舞」，希望球迷能多多進場觀戰。

28歲的廖苡任有著甜美臉蛋和高超技術，是國家隊熟面孔，今年更是中華隊隊長，亞運成現階段最大目標。擁有大批球迷的她透露，上季原本就有退役想法，剛好有旅日機會才改變計劃，今年又入選亞運培訓隊，她甜笑說：「目前規劃是亞運後退役，但說不定又有意外。」

赴日一個賽季，廖苡任提到福岡隊原本想和她續約，但她想盡快完成國內博士班學業，加上備戰亞運，因此選擇回到台灣。旅外時間雖只有一季，廖苡任認為是很好的經驗，「旅外後發現大學、研究所學到的運動專業可以應用到自己身上，我對運動心理學很有興趣，未來可能可以學以致用。」

今年除了企排21年還有職業排球的成立，廖苡任認為球迷會被瓜分可以預期，不過企排「CP值高」，她也感謝有企排作為國手搖籃，讓女選手畢業後仍能延續選手生命，自己也將一本初衷，「不管在哪裡，我都會全力以赴，希望球迷進場，多來看女排比賽。」

企排／看一場少一場！「排球甜心」廖苡任預告退役

