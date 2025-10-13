聽新聞
0:00 / 0:00
企排／看一場少一場！「排球甜心」廖苡任預告退役
上季赴日本加入V聯盟福岡自由快樂隊，「排球甜心」廖苡任今年回歸熟悉的企業甲級男女排球聯賽，再度披上台北鯨華隊戰袍的她更透露，預計明年名古屋亞運後退役，企排21年有可能是「最後一舞」，希望球迷能多多進場觀戰。
28歲的廖苡任有著甜美臉蛋和高超技術，是國家隊熟面孔，今年更是中華隊隊長，亞運成現階段最大目標。擁有大批球迷的她透露，上季原本就有退役想法，剛好有旅日機會才改變計劃，今年又入選亞運培訓隊，她甜笑說：「目前規劃是亞運後退役，但說不定又有意外。」
赴日一個賽季，廖苡任提到福岡隊原本想和她續約，但她想盡快完成國內博士班學業，加上備戰亞運，因此選擇回到台灣。旅外時間雖只有一季，廖苡任認為是很好的經驗，「旅外後發現大學、研究所學到的運動專業可以應用到自己身上，我對運動心理學很有興趣，未來可能可以學以致用。」
今年除了企排21年還有職業排球的成立，廖苡任認為球迷會被瓜分可以預期，不過企排「CP值高」，她也感謝有企排作為國手搖籃，讓女選手畢業後仍能延續選手生命，自己也將一本初衷，「不管在哪裡，我都會全力以赴，希望球迷進場，多來看女排比賽。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言