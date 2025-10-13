企排／新賽季大革新 推綠卡制、球迷第七人席

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
企業甲級男女排球聯賽（TVL）今年邁入第21年，新賽季將於11月1日在台南成功大學點燃戰火。中華排協臉書

企業甲級男女排球聯賽（TVL）今年邁入第21年，新賽季將於11月1日在台南成功大學點燃戰火，中華排球協會今天開賽記者會宣布推出多項革新，除了首辦節省時間的「綠卡制」，冠軍賽採「黃金決勝局」，還推出球迷專屬的「第七人席」。

今年企排以「From Myself（這球我的）」為主題，男排5隊分別是屏東台電、雲林美津濃、桃園台灣產險、台北國北獅和台中獅子王；女排4隊分別是高雄台電、台北鯨華、新北中纖和義力營造，例行賽共18周、108場比賽，明年3月20日舉行挑戰賽，3月21日和22日進行總決賽。

企排21年賽程遍及台南、彰化、雲林斗六和北港，以及高雄鳳山、台中、桃園中壢、新北新莊、新住竹北、屏東和台北等場館，且實施鼓勵誠信「綠卡制」，遇挑戰時若球隊承認犯規就不必走挑戰程序、直接改判，節省比賽時間，年度「最誠實球隊」將可獲得額外獎勵。

季後賽的重大變革，若總冠軍賽出現兩隊各勝一場的狀況，將採「黃金決勝局」，率先攻下15分的隊伍就能抱回金盃。

屬於球迷的「第七人席」，讓幸運球迷可以從不同視角觀賽，成為球隊隱形隊友；今年賽季也將推出主體周活動，門票將透過ibon售票系統發售，票價分為一樓VIP搖滾區1000元、2樓全票350元、優待票200元和身障票150元。

企排21年將由DAZN進行電視轉播，網路由HOP SPORTS的YouTube頻道播出。

排球 挑戰賽

