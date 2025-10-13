【專家之眼】上海名人賽變成種子「焚」場

美網結束後，一年的網球賽季已接近尾聲，但東亞的網球賽事卻接二連三地熱鬧登場。首爾、東京、北京、武漢，各方好手雲集，尤其上海名人賽，是亞洲唯一的千分級男子網球公開賽，幾乎所有頂尖高手都報名參加，恰好提供國內球迷就近前往現場目睹大師風采的好機會。據聞，前球王約克維奇的賽場，黃牛票價一度炒作到兩倍之多。

然而，正因為賽季末，選手們征戰多場之後，漸顯疲態，累的累，傷的傷，便狀況百出。首先在未開打前，第一種子球王阿爾卡拉斯就因傷退賽，接著多名前十種子球員中箭落馬，包括俄國的卡查諾夫、美國的弗里茨、德國的茲維列夫等。最勁爆的，莫過於尋求衛冕的第二種子辛納，出賽第一場就在決勝盤腿抽筋，不得不退賽，一拐一拐地黯然離場。

於是，16強的最高種子赫然是排名第4的38歲老將約克維奇。他在中國極受歡迎，部分原因在於其「九官鳥」的絕佳語言天份，不僅能成串地說幾句流利中文，連中文字都用心學寫了幾個，無怪乎每次出場，觀眾幾乎一面倒地幫他加油。約克維奇也沒有讓球迷失望，一路過關斬將，打破了費德勒的紀錄，成為史上最老的名人賽八強與四強。

也許是因為年紀漸長、不輕易出賽，喬比其他頂尖高手保留了更多體力吧？然而，今年氣候異常，都快過了十月上旬，上海氣溫仍超過30度，溼度更高達80%，讓場上球員有如煉獄般煎熬。約帥在比賽中又是嘔吐又是背痛，多拍來回奔跑之後，往往雙手拄著膝蓋，彎腰劇烈喘息，表情相當痛苦，看得球迷心疼萬分。

面對如此悶熱的天氣，第10種子丹麥的魯內抱怨，是不是要讓球員死在場上？俄羅斯的前球王梅德維夫則開玩笑說，本來28度以上他就受不了，這回大家都難受，也算公平了。梅德維夫是此次上海賽四強除了約克維奇之外，碩果僅存的種子選手，他在晉級過程的坎坷程度，實不下於喬。16強賽遇到今年連續在澳網及北京賽擊敗他的美國小將錢勒納，兩人糾纏到決勝盤，梅德維夫的腳又抽筋了，差點複製北京賽的噩夢。他渾身上下彷彿泡過水般溼透，甚至無力到請求工作人員幫忙更衣。所幸梅德維夫奇蹟般地快速好轉，終於掙扎地完成復仇。

令人意外的是，決賽並非多數人預測的「約梅對決」，反而是罕見的一對非種子表兄弟鬩牆。表弟瓦舍羅，堪稱最大黑馬，從會外賽一路擊敗眾多好手，在驚奇連連中，殺進決賽，最後逆轉擊敗法國籍的表哥瑞德克內希，成為摩納哥首位贏得職業男單冠軍的選手，以及史上排名最低的千分奪冠者，名次更從204竄升到40名之內。

如此不可思議的火箭式進步，到底是因為瓦舍羅的潛力大爆發，還是因為頂尖高手們年底無力了？恐怕很難說。理論上，排名越高的選手，每年征戰的場次越多，強度越高，所以越到年底，排名較後的選手反而有機會以逸待勞。能否百尺竿頭更進一步，繼續上演勵志故事，實有待往後更多大型比賽的考驗。