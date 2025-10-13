快訊

網球／中央大學創舉 首辦國際賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中央大學10月首次主辦2025國際網球總會（ITF）青少年巡迴賽。圖／中央大學提供
國立中央大學首次主辦2025國際網球總會（ITF）青少年巡迴賽（J30 等級），這是中央大學自創校以來首次主辦國際網球賽事，不僅代表校園體育的全新里程碑，更是推動校園運動與在地社區互動的重要一步。

本次賽事昨天起在中央大學網球場展開會外賽，共舉辦兩站連續兩周時間接連舉行，共有來自世界各地的青少年好手齊聚一堂，國籍涵蓋美國、澳洲、日本、韓國、中國、香港、泰國、菲律賓、新加坡、義大利、奧地利以及地主臺灣。各國選手將在中央大學的賽場上一較高下，爭取國際積分與榮耀。

中央大學長期深耕體育發展，不僅在專業運動領域持續努力，更積極推動社區參與，讓校園成為桃園在地居民的共同運動場域。本次承辦 2025 ITF國際青少年網球賽，正是學校「走出校園、連結社區」的重要展現。透過舉辦國際級賽事，中央大學不僅培養本地青少年與國際選手交流的機會，也為社區居民帶來近距離感受國際體壇氛圍的契機，進一步深化「全民運動」的實踐。

此次比賽的圓滿籌辦，除了中央大學師生與志工團隊的全力投入，更要感謝各方企業的贊助，特別感謝冠名贊助單位興洋建設與聯新國際醫療的大力支持。興洋建設長期深耕地方，致力於優質居住與社會責任；聯新國際醫療則在醫療服務與運動健康推廣上不遺餘力。兩大企業的加入，不僅讓賽事籌備更為順利，也展現產學合作與社會參與的典範。

中央大學誠摯邀請全國民眾與在地社區居民，前往中央大學網球場為來自各國的年輕選手加油。

國民

