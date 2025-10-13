北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

現年35歲的台灣羽球一哥周天成今天在BWF北極羽球公開賽男單決賽，強忍腳底流血痛楚，以2比1擊敗泰國昆拉武特完成2連霸，他在賽後表示：「這場比賽是為了滿場的孩子而戰。」

周天成在北極羽球公開賽不但5輪比賽都打滿3局才獲勝，今天更是帶著左腳底的水泡出賽，打到一半時，水泡磨破，賽後鞋子脫掉才發現鮮血已經染滿整隻襪子。

周天成笑說：「當然會痛啊，但我就是靠著意志力撐下去，不去想身體的痛苦。」

好人緣的周天成，幾乎到哪比賽都會有人在場邊加油，即使遠到芬蘭，還是有許多人進場替他大聲助威，其中更有許多是小朋友。

周天成告訴中央社記者，「這場比賽就是Fight forchildren（為孩子而戰），我希望讓小朋友看到可以學習的榜樣，所以努力在球場上做好每一個環節，不論這些小朋友未來打不打羽球，都希望有個好的模範。」

有著虔誠信仰的周天成提到，「還是感謝主，讓我一路打到冠軍戰，最後還贏得比賽，有這個機會做出這樣的示範，展現出我奮鬥的動力。」

完成北極羽球公開賽2連霸後，周天成接著將轉往丹麥，參加超級750等級的丹麥羽球公開賽。