致敬！80歲完成夏威夷鐵人賽 葛拉博創最年長女性紀錄

80歲美國選手葛拉博（Natalie Grabow）今天在夏威夷柯納締造紀錄，成為鐵人世界錦標賽史上最年長的女性完賽選手，以行動證明年齡真的只是數字。

路透社報導，來自紐澤西州的葛拉博個人第10度參與的這項賽事，在完成3.8公里游泳、180公里自行車和42公里馬拉松後，以全程16小時45分26秒成績勇奪鐵人世界錦標賽（IronmanWorld Championship）女子80至84歲組冠軍。

葛拉博60多歲才接觸鐵人三項運動，但之前有多年跑步經驗。她今年以15小時53分成績完成馬里蘭站，成功取得世界錦標賽資格，並成為史上首位在女子75至79歲組完賽的女性。

葛拉博今天賽前在柯納（Kona）表示：「從事體育的人每個人都很好勝、追求卓越，但更重要的是這段歷程。」

Age is just a number for Natalie Grabow. At 80 years she becomes oldest women to finish Ironman World Championship in Kona.



[📹: ironmantri] pic.twitter.com/lY0nYWlxgy — Star Snap 🌟 (@StarSnap_1) 2025年10月12日

「如果你是年齡分組選手，很少有人會記得你的名次，但他們會記得你樂觀的態度、臉上的笑容，以及全力以赴的精神。我很幸運能參加這項比賽，所以我懷著感恩的心上場。」

教練雷克（Michelle Lake）則形容葛拉博「有韌性」、「很自律」，稱讚她訓練有條不紊，「她很有企圖心，不只與同齡選手較勁，還會研究同組男選手的表現，設法超越他們。」

80歲的葛拉博，打破鐵人名人堂成員格倫費爾德（Cherie Gruenfeld）在78歲時創下的最年長女性完賽紀錄。

賽事主辦單位盛讚葛拉博的成就，稱她是「耐力的象徵」，並在社群媒體貼文，以「年齡只是數字」向她致敬。

在職業女子組方面，挪威的洛夫賽斯（SolveigLovseth）以8小時28分27秒勇奪冠軍，英國的馬修斯（Kat Matthews）居次，而2024年冠軍、來自德國的菲利普（Laura Philipp）第3。男子組已於9月率先舉行。

今年共有超過1700名分齡組選手在高溫高濕的嚴酷環境下完賽，挑戰極限。