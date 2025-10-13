快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

愛因霍芬馬拉松看見台灣 旅荷台人穿TAIWAN跑衣上場

中央社／ 布魯塞爾13日專電
南荷台灣廠商聯誼會以Run for TAIWAN為主題，號召旅居當地的台灣民眾穿上胸前印有TAIWAN字樣的跑衣參與ASML愛因霍芬馬拉松，展現台灣的向心力。圖為參賽民眾合照。
南荷台灣廠商聯誼會以Run for TAIWAN為主題，號召旅居當地的台灣民眾穿上胸前印有TAIWAN字樣的跑衣參與ASML愛因霍芬馬拉松，展現台灣的向心力。圖為參賽民眾合照。

約150名旅居荷蘭的台灣民眾穿上印有TAIWAN字樣的跑衣，參與今年ASML愛因霍芬（Eindhoven）馬拉松，藉此增加台灣的國際能見度。台灣的加油團也在現場展示國旗，為參賽選手加油。

今年的ASML愛因霍芬馬拉松於11日到12日舉行，共分為全馬、半馬、5公里城市路跑以及1.5公里、2.5公里迷你馬拉松等多個組別。據官方統計，兩日的賽事總計吸引超過3萬5000名來自世界各地的跑者參與。

今年南荷台灣廠商聯誼會以Run for TAIWAN為主題，號召旅居當地的台灣民眾穿上胸前印有TAIWAN字樣的跑衣參賽，展現台灣的團結向心力。

南荷台灣廠商聯誼會會長楊千姍告訴中央社記者，Run for TAIWAN從規劃到實際執行約1個半月，總共製作的160件跑衣也大受歡迎，被領取一空。希望藉由穿上TAIWAN跑衣參賽或在場邊加油，增加台灣的國際能見度，讓世界看到台灣。

據聯誼會統計，從兒童到成年人，約有80名台灣跑者穿上TAIWAN跑衣參賽。有參賽的台灣跑者在比賽中被攝影機拍攝時，模仿台灣隊長陳傑憲經典的「比框手勢」，將TAIWAN字樣凸顯出來。

許多加油團成員也穿著跑衣並在賽道旁展示國旗，替參賽選手加油。賽事期間也有不少外國民眾為台灣選手打氣，甚至以中文喊出「加油」等口號。

談到這場賽事中印象深刻的事情，楊千姍說，在5公里親子組中有一對荷蘭親子檔，荷蘭爸爸對著小朋友說「你看台灣人也都從那麼遠的地方來跑了，你也要加油」。

「今年的賽事期間，無論是場上的比賽、路邊的加油，各種互動真的都很棒。」楊千姍表示，活動結束後收到很多正面的回饋，不只來自台灣人，也有很多荷蘭當地民眾的鼓勵。今年是首次舉辦這個活動，有了這樣的經驗，明年將有機會續辦。

陳傑憲 國民

延伸閱讀

聞泰荷蘭子公司資產遭凍結 六年前斥資收購安世半導體

華航馬拉松星光夜跑今晚開跑 萬人奔馳還能抽機票

影／國旗只出現在果貿？柯志恩喊話要遍地飄揚 高市府駁不符事實

NBA／勇士荷蘭中鋒向前輩取經！ 霍福特看見態度：有成功所需條件

相關新聞

北極羽賽／連五場都打滿3局 周天成退泰前球王成功衛冕

前世錦賽冠軍、泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）和尋求衛冕的我國「一哥」周天成是北極公開賽的男...

愛因霍芬馬拉松看見台灣 旅荷台人穿TAIWAN跑衣上場

約150名旅居荷蘭的台灣民眾穿上印有TAIWAN字樣的跑衣，參與今年ASML愛因霍芬（Eindhoven）馬拉松，藉此增...

北極羽賽／強忍傷勢完成2連霸 周天成：為滿場孩子浴血奮戰

現年35歲的台灣羽球一哥周天成今天在BWF北極羽球公開賽男單決賽，強忍腳底流血痛楚，以2比1擊敗泰國昆拉武特完成2連霸，他在賽後表示：「這場比賽是為了滿場的孩子而戰。」 周天成在北極羽球公開賽不

高球／老虎伍茲接受椎間盤置換手術 重返美巡賽再度受挫

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天發聲明表示，他近日接受了腰椎椎間盤置換手術，以治療嚴重的背部問題。這是...

北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

在芬蘭舉行的BWF北極羽球公開賽，台灣一哥周天成今天在男單冠軍賽，以21比11、13比21、21比19擊敗泰國昆拉武特，...

TPVL／三箭頭火力全開 連莊射鷹奪開季5連勝

臺中連莊今天在台灣職業排球聯賽（TPVL）台中主場館迎戰台鋼天鷹，陣中吳宗軒、施琅、漢佳三箭頭火力全開，最終以直落三強勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。