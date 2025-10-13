愛因霍芬馬拉松看見台灣 旅荷台人穿TAIWAN跑衣上場

約150名旅居荷蘭的台灣民眾穿上印有TAIWAN字樣的跑衣，參與今年ASML愛因霍芬（Eindhoven）馬拉松，藉此增加台灣的國際能見度。台灣的加油團也在現場展示國旗，為參賽選手加油。

今年的ASML愛因霍芬馬拉松於11日到12日舉行，共分為全馬、半馬、5公里城市路跑以及1.5公里、2.5公里迷你馬拉松等多個組別。據官方統計，兩日的賽事總計吸引超過3萬5000名來自世界各地的跑者參與。

今年南荷台灣廠商聯誼會以Run for TAIWAN為主題，號召旅居當地的台灣民眾穿上胸前印有TAIWAN字樣的跑衣參賽，展現台灣的團結向心力。

南荷台灣廠商聯誼會會長楊千姍告訴中央社記者，Run for TAIWAN從規劃到實際執行約1個半月，總共製作的160件跑衣也大受歡迎，被領取一空。希望藉由穿上TAIWAN跑衣參賽或在場邊加油，增加台灣的國際能見度，讓世界看到台灣。

據聯誼會統計，從兒童到成年人，約有80名台灣跑者穿上TAIWAN跑衣參賽。有參賽的台灣跑者在比賽中被攝影機拍攝時，模仿台灣隊長陳傑憲經典的「比框手勢」，將TAIWAN字樣凸顯出來。

許多加油團成員也穿著跑衣並在賽道旁展示國旗，替參賽選手加油。賽事期間也有不少外國民眾為台灣選手打氣，甚至以中文喊出「加油」等口號。

談到這場賽事中印象深刻的事情，楊千姍說，在5公里親子組中有一對荷蘭親子檔，荷蘭爸爸對著小朋友說「你看台灣人也都從那麼遠的地方來跑了，你也要加油」。

「今年的賽事期間，無論是場上的比賽、路邊的加油，各種互動真的都很棒。」楊千姍表示，活動結束後收到很多正面的回饋，不只來自台灣人，也有很多荷蘭當地民眾的鼓勵。今年是首次舉辦這個活動，有了這樣的經驗，明年將有機會續辦。