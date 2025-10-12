高球／老虎伍茲接受椎間盤置換手術 重返美巡賽再度受挫

美國高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）今天發聲明表示，他近日接受了腰椎椎間盤置換手術，以治療嚴重的背部問題。這是他連串傷病中的最新一樁，也讓他重返美巡賽的希望再度受挫。

路透社報導，老虎伍茲說，昨天進行的手術「非常成功」，是在歷經數月持續疼痛與活動受限後做出的決定。

他在聲明中說：「在長期背痛與行動受限後，我與醫師和外科團隊進行了多項檢查，最終選擇在昨天進行椎間盤置換手術。我知道這是對我的健康與背部所做的正確決定。」

現年49歲的伍茲今年3月才接受手術修復左腳腳跟腱斷裂。自2021年2月車禍以來，他的參賽行程一直非常有限。

這位曾贏得15座大滿貫賽冠軍的球王，自2024年7月在英國公開賽（British Open）未晉級後就未再出賽。

身為「英雄世界挑戰賽」（Hero World Challenge）的主辦人，伍茲並未出現在本週稍早公布的比賽球員名單上。該賽事預定於12月4日至7日在巴哈馬新普羅維斯登島（New Providence Island）阿爾巴尼（Albany）度 假村舉行。