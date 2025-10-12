北極羽賽／周天成男單2連霸 球評讚戰術出色

在芬蘭舉行的BWF北極羽球公開賽，台灣一哥周天成今天在男單冠軍賽，以21比11、13比21、21比19擊敗泰國昆拉武特，完成2連霸，球評給予極高的讚揚。

現年35歲、世界排名第5的周天成，賽前對上24歲、世界排名第3的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），有著4勝2敗的優勢，而且還是對戰2連勝。

這場世界羽球總會（BWF）主辦的北極羽球公開賽，周天成在前4輪都打滿3局才獲勝，累積出賽時間286分鐘，反觀昆拉武特前4輪都直落2獲勝，出賽時間僅209分鐘，等於周天成的體能狀態幾乎是多打1場球的時間。

雙方今天再度交手，首局周天成率先進入狀況，在9比7領先時，靠著出色的前、後場吊動，以及有效的突擊球，拉出一波11比2的攻勢，直接取得20比9的11個局末點後拿下。

第2局前段，雙方互有拉鋸，周天成靠著出色的守中反攻，還是緊咬比數。可惜到比賽後段，周天成12比13落後時體能明顯下滑，被對手連拿7分，雙方戰成1比1平手。

關鍵的第3局，周天成在前段一度取得10比5領先，不過後續被對手追上，撐過體能低潮後，周天成在19比18領先時，雖出現殺球斷線的意外，但沒影響他的氣勢。

雙方19比19後，周天成先靠著斜線劈殺搶下賽末點，最後1分對手回球過深出界，周天成順利奪冠；賽後，他不但激動握拳吶喊，也把球拍丟上觀眾席。

愛爾達球評蕭博仁告訴中央社記者，第3局周天成的戰術執行得非常好，不論在打法上的變化，或者是自身的體能調節，都給對手好好上了一課，「加上多次殺對手近身球，讓昆拉武特難以適應，都是致勝的關鍵」。

周天成北極公開賽2連霸 為滿場孩子浴血奮戰

現年35歲的台灣羽球一哥周天成今天在BWF北極羽球公開賽男單決賽，強忍腳底流血痛楚，以2比1擊敗泰國昆拉武特完成2連霸，他在賽後表示：「這場比賽是為了滿場的孩子而戰。」

周天成在北極羽球公開賽不但5輪比賽都打滿3局才獲勝，今天更是帶著左腳底的水泡出賽，打到一半時，水泡磨破，賽後鞋子脫掉才發現鮮血已經染滿整隻襪子。

周天成笑說：「當然會痛啊，但我就是靠著意志力撐下去，不去想身體的痛苦。」

好人緣的周天成，幾乎到哪比賽都會有人在場邊加油，即使遠到芬蘭，還是有許多人進場替他大聲助威，其中更有許多是小朋友。

周天成告訴中央社記者，「這場比賽就是Fight forchildren（為孩子而戰），我希望讓小朋友看到可以學習的榜樣，所以努力在球場上做好每一個環節，不論這些小朋友未來打不打羽球，都希望有個好的模範。」

有著虔誠信仰的周天成提到，「還是感謝主，讓我一路打到冠軍戰，最後還贏得比賽，有這個機會做出這樣的示範，展現出我奮鬥的動力。」

完成北極羽球公開賽2連霸後，周天成接著將轉往丹麥，參加超級750等級的丹麥羽球公開賽。