北極羽賽／連五場都打滿3局 周天成退泰前球王成功衛冕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成回球。 美聯社
世錦賽冠軍、泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）和尋求衛冕的我國「一哥」周天成是北極公開賽的男單前2種子，兩人今天決賽碰頭激戰到決勝局，列第2種子的小天以21：11、13：21、21：19辛苦勝出，歷經1小時16分鐘的馬拉松大戰完成連霸，本季首冠在連續5場3局大戰後終於入袋。

周天成過往碰昆拉伍特取得4勝2敗優勢，今天已是兩人今年第3度對決。小天首局雖先失分，隨即以連拿4分表現超前比分；13：9時下小天先以出連拿4分攻勢拉開差距，加上挑戰成功延續得分氣勢，一波7：0攻勢直接拿到局點，順利以21：11先下一城。

第二局昆拉武特打出4：0的開局攻勢，小天雖4度追到1分差，但反撲都差一步，加上昆拉武特13：12領先下連拿7分拉開差距，以21：13扳平局數。

連五場都打到決勝局的小天，5：5時連拿5分取得優勢，換邊時也握有11：8領先，但接續連失4分遭反超，還有跪地仍救球不及畫面。落後1分的小天即時回穩，在拉長拍數下連拿3分要回領先，拉鋸時刻重扣得手後也握拳喊聲為自家打氣。小天19：17下殺球出界，關鍵時刻又因球拍斷線將球殺到地上，讓比數回到19：19，不過接續殺球得手率先取得「冠軍點」，第一個機會昆拉武特就回球出界，讓小天驚險以21：19迎接勝利。

北極公開賽屬於BWF超級500系列賽，總獎金47萬5千美元，單打冠軍可獲得35625美元（約109萬台幣）獎金和9200分的積分，小天原本就在年度積分排名首位，今天分數進帳繼續穩坐龍頭。

周天成。 美聯社
昆拉武特 周天成 世錦賽

