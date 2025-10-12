TPVL／三箭頭火力全開 連莊射鷹奪開季5連勝

臺中連莊今天在台灣職業排球聯賽（TPVL）台中主場館迎戰台鋼天鷹，陣中吳宗軒、施琅、漢佳三箭頭火力全開，最終以直落三強勢奪勝，不僅延續主場不敗，更豪取開季五連勝。

天鷹首度和連莊碰頭就先拿下2局，但最終被連莊連趕3局上演大逆轉。天鷹等待多時的首勝昨天終於入袋，今天也和連莊緊咬比分，但前兩局都以些微差距吞敗，第三局連莊再乘勝追擊，最終以25：23、26：24、25：21維持不敗金身。

開季打出5連勝，連莊的「左手重砲」吳宗軒表示，對於球隊近期的整體表現感到相當開心，「其實比預期還要好很多，大家都很團結。」他提到，經過與其他三支球隊的交手後，彼此之間越來越熟悉，「這兩周主場比賽大家表現都很不錯，向心力也很強。開季首勝後成功把氣勢帶回主場，雖然這週兩場都有遇到逆風，但全隊始終保持不放棄的精神，和對手拚戰到最後一刻。」

針對今日對手台鋼天鷹，吳宗軒表示，對方洋將陣容完整，球員高大且經驗豐富，加上事前情蒐充分，「他們掌握的資訊比我們多，因此我們針對主要攻擊點設定攔網策略，攻擊手也嘗試更多突破；在攔防與發球端，也都有針對他們的弱點進行破壞。」

接下來將有一周休兵，吳宗軒指出，球隊會針對場上缺失進行調整與修正，同時強調體能管理的重要性，「接下來的客場比賽就要面對南北奔波，體能調配與恢復都會是關鍵，我們會持續思考如何在緊湊的賽程中保持最佳狀態。」