高球／PGA灣流菁英賽 俞俊安最終回飆66桿並列第20名

在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽，台灣好手俞俊安今天在最終回合抓6博蒂、吞1柏忌，繳出4天來最低的66桿，並以低於標準8桿的276桿、並列第20名作收。

總獎金800萬美元（約新台幣2.46億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）灣流菁英賽，僅限定78人參賽且不設淘汰線，有打就有獎金拿，俞俊安是台灣唯一參賽者。

賽事創辦於2019年，最早稱為ZOZO錦標賽，是美巡賽在日本首度舉辦的賽事，第1屆由伍茲（TigerWoods）奪冠，但去年宣布停辦後，才在今年改由灣流菁英賽接手。

美國好手、東京奧運男子高爾夫金牌得主蕭飛爾（Xander Schauffele），以低標準19桿的265桿奪冠。蕭飛爾媽媽是在日本長大的台灣人，能說一口流利的日文，這也讓他每次來到日本參賽，都能感受到地主球員的氛圍。

俞俊安今天從第1洞出發，前5洞就抓了4個博蒂，表現出極佳的手感，排名也一度擠進前20名；只可惜從第6洞開始火力稍歇，還在第12洞吞下全場唯一的柏忌，幸好在第14、15洞又連續抓博蒂回補。

俞俊安在最終回合的開球上球道率、標準桿上果嶺率依舊維持水準，差別最大的，就是果嶺平均推桿僅用了1.54次，讓他在前9洞能頻頻上演抓博蒂的戲碼。

另外在中國開打的別克LPGA上海賽，台灣一姐徐薇淩今天在最終回合表現不佳，繳出4天來最高的76桿，並以總桿數285桿並列第54名作收；接下來徐薇淩將休兵一週，迎戰10月23日在韓國開打的LPGA皇冠盃高球賽。