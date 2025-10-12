聽新聞
羽球／首創雙賽事串連、親子共戰場 「生麗羽你同行」溫暖登場
邁入第八屆的「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」，今年以嶄新規模登場，再度寫下台灣親子羽球史的新頁，不僅是全台最大的親子羽球賽事，更首創「雙賽事串連」，由「羽霸盃」冠亞軍隊伍受邀參與「羽你同行」會內賽，讓菁英選手同場競技，帶動全民羽球風潮。
在眾多親子組參賽者中，卓國雄一家最令人動容，卓國雄同時搭配女兒卓宥妘（高年級父女組）及兒子卓昱均（低年級父子組）出賽，已連續參賽三年，成為賽事的最佳代言家庭。卓國雄表示，「每次比賽不只是在比球技，更是讓我們一家人有共同的回憶。球場上我們是隊友，生活中我們更懂得彼此。」
女兒卓宥妘也笑著說：「最喜歡和爸爸一起比賽，他會幫我撐場、幫我加油，贏了會一起開心，輸了也會一起進步。」而小兒子卓昱均則說得童趣十足的說：「我想一直跟爸爸打羽球，因為他會教我，也會陪我。」
除了親子組之外，二年級女子單打冠軍由南屯國小彭品霏奪得，球齡僅一年半，已經擁有許多冠軍頭銜，今年五月還前往日本，以小ㄧ身份跳打四年級團體組，收獲第五名佳績，品霏賽後表示，「我是因為哥哥打球，才開始接觸羽球，一開始我也不喜歡，因為爸媽的鼓勵，還有越打越發現羽球的魅力，希望以後能夠成為國際選手」。
他們的故事，正是「羽你同行」精神的最佳寫照，羽球不僅是競技，更是連結親情的橋樑，「生麗羽你同行國小暨親子分齡賽」持續以運動為媒介，串聯家庭、社區與教育，讓每一次揮拍都成為愛與陪伴的延伸。
