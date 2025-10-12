全運會自由車／飆出個人最佳摘金 杜志濠勝利手勢有洋蔥

114年全國運動會月底將於雲林縣舉行，自由車公路賽項目由個人計時賽今天先進行，美利達代表車手杜志濠、馮俊凱、彭源堂、黃亭茵皆成為全運獎牌得主，男子組杜志濠、彭源堂、馮俊凱強勢表態包辦金銀銅牌，杜志濠更是飆出50.165公里的生涯最佳均速，他進終點前特別手指天空，將勝利分享給已逝的車友。

代表台北市完成3連霸的杜志濠，以47分51秒率先抵達終點，他表示今年透過備戰場地賽的同時，運用能量轉換系統來備戰個人公路計時，主要是去年生病回來後，心態調整的比較好，更懂得享受比賽的過程，均速50.165公里也寫下生涯最佳的均速表現，開心完成突破自己的目標。

過終點的動作帶有「洋蔥」，杜志濠說：「我賽後有將手指指向天空，因為我想將這一勝分享給我過世的車友GINO。」他也很開心和同車隊的馮俊凱及彭源堂分享頒獎台，「謝謝巴林勝利車隊在風洞測試上給我的支持與協助，這場比賽是我很好的驗證，是我前所未有的速度，我非常滿意這個成績。」

代表台中市隊獲得銅牌的馮俊凱表示，今天的比賽算是正常發揮，去程的配速因為有點興奮而太快，配速沒有配好，後半段雖抓住發力的感覺但已失去前面的一些秒數，「雖然對成績結果有點小失望，還是很恭喜杜志濠和彭源堂。」

女子組方面，代表高雄市隊的名將「粉紅小鋼炮」黃亭茵以31分18秒些微差距收下銀牌，金牌由台中市隊的許書瑋以31分06秒封后。

明天將繼續進行自由車男、女子組公路賽，無論是142公里的男子組或96公里的女子組，關鍵都在急陡坡和急下坡，以及最後20公里的超長爬坡，馮俊凱、杜志濠、彭源堂和黃亭茵都將出賽，繼續爭取站上頒獎台。