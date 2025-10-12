上海名人賽／排名204黑馬淘汰約克維奇 決賽對決表哥寫超夢幻劇本

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
對世界排名204的摩納哥黑馬瓦舍羅拍下塞爾維亞名將約克維奇。 新華社
對世界排名204的摩納哥黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot）來說，上海名人賽的劇本不能更夢幻，他一路從會外賽挺進，昨天4強賽更以6：3、6：4拍下巡迴賽累積100冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），讓他拿到決賽門票，今天下午4點半將和年長4歲的表哥瑞德克內希（Arthur Rinderknech）爭奪最後金盃。

「這是真的嗎？我不知道。和約克維奇隔網作戰，對我來說是無法置信的經驗。」爆出最大冷門的瓦舍羅說。

世界排名204的摩納哥黑馬瓦舍羅。 新華社
38歲的小約因臀部疼痛影響移動，第一盤3：4落後下曾申請傷停治療，但之後2局僅拿1分，不過他沒拿身體狀況當藉口，而是稱讚對手值得這場勝利，「從資格賽開始，這是不可思議的故事。我在網前告訴他，他有很棒的賽事，但更讚的是他態度非常好，他的比賽內容也是。」

Novak Djokovic, of Serbia, reacts as he plays against Valentin Vacherot, of Monaco, during the men's singles semifinal match of the Shanghai Masters tennis tournament at Qizhong Forest Sports City Tennis Center, in Shanghai, China, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Andy Wong) 美國聯合通訊社
瑞德克內希在另場4強賽擊敗另一位前球王、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），促成這場意想不到的表兄弟爭冠戲碼。兩人從小就一起練球「上千次」，還是德州農工大學（Texas A&M University）同學，昨天先後擊敗最高排名都達過首位的球員，讓瑞德克內希開心形容兩人「都是勝家」。

約克維奇向球迷致謝。 美聯社
目前世界排名54的瑞德克內希，今年溫布頓就在首輪爆冷擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），上海打進決賽讓他排名將首度進入前30名。他形容和瓦舍羅會師決賽是無法想像到的夢幻場景，甚至不知道是怎麼發生，「我想我們一定有做些好事，才值得擁有這樣的經驗，因為真的太不可思議了。」

上海大師賽。 新華社
