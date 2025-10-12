聽新聞
上海名人賽／排名204黑馬淘汰約克維奇 決賽對決表哥寫超夢幻劇本
對世界排名204的摩納哥黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot）來說，上海名人賽的劇本不能更夢幻，他一路從會外賽挺進，昨天4強賽更以6：3、6：4拍下巡迴賽累積100冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），讓他拿到決賽門票，今天下午4點半將和年長4歲的表哥瑞德克內希（Arthur Rinderknech）爭奪最後金盃。
「這是真的嗎？我不知道。和約克維奇隔網作戰，對我來說是無法置信的經驗。」爆出最大冷門的瓦舍羅說。
38歲的小約因臀部疼痛影響移動，第一盤3：4落後下曾申請傷停治療，但之後2局僅拿1分，不過他沒拿身體狀況當藉口，而是稱讚對手值得這場勝利，「從資格賽開始，這是不可思議的故事。我在網前告訴他，他有很棒的賽事，但更讚的是他態度非常好，他的比賽內容也是。」
瑞德克內希在另場4強賽擊敗另一位前球王、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），促成這場意想不到的表兄弟爭冠戲碼。兩人從小就一起練球「上千次」，還是德州農工大學（Texas A&M University）同學，昨天先後擊敗最高排名都達過首位的球員，讓瑞德克內希開心形容兩人「都是勝家」。
目前世界排名54的瑞德克內希，今年溫布頓就在首輪爆冷擊敗德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），上海打進決賽讓他排名將首度進入前30名。他形容和瓦舍羅會師決賽是無法想像到的夢幻場景，甚至不知道是怎麼發生，「我想我們一定有做些好事，才值得擁有這樣的經驗，因為真的太不可思議了。」
