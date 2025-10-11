TPVL／雲豹前兩局久攻不下 連莊直落三收下開季4連勝 

TPVL今天第二場賽事在台體大體育館進行，由地主台中連莊迎戰桃園雲豹飛將，儘管作客的雲豹在前兩局帶給3連勝的連莊相當大的威脅，但關鍵時刻連莊主將吳宗軒與施琅聯手搶分，最終也以直落三收下4連勝，保持開季不敗金身。

首局雙方互有領先，雲豹靠著劉鴻敏穩定輸出與陳政錡快攻拿下前段優勢，但連莊隨即回穩，施琅與漢佳的高打點進攻奏效，吳宗軒更在末段副位重扣追平比數，最終施琅後排出手命中，以26：24先下一城。

第二局雲豹開局火力兇猛，一度領先達8分，不過中段出現連續失誤，讓連莊有機可乘，吳宗軒在發球端連續施壓，帶動團隊士氣，一波7連分反超戰局，並在蔡秉諺、吳宗軒的攔網成功後再以26：24聽牌。第三局連莊趁勝追擊，攻守節奏完全掌握，施琅與吳宗軒持續輸出火力，黃謙巽上場同樣多次突破攔網，最終以25：15大比分奪下勝利。

賽後連莊執行教練陳品丞指出，球隊在面臨落後時仍能保持穩定執行戰術，是勝利關鍵，他也肯定選手戰術執行率，「第二局靠著吳宗軒帶出轉折，強力發球的氣勢把比分追近後再超前，並在攔網端在教練團指定戰術下收到顯著效果，球員們的執行力與臨場反應都非常出色。」