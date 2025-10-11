快訊

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

露面額頭曾纏大片繃帶…拜登罹患攝護腺癌 最新治療進度曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TPVL／雲豹前兩局久攻不下 連莊直落三收下開季4連勝 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中連莊收下開季4連勝繼續穩坐戰績龍頭。圖／TPVL提供
台中連莊收下開季4連勝繼續穩坐戰績龍頭。圖／TPVL提供

TPVL今天第二場賽事在台體大體育館進行，由地主台中連莊迎戰桃園雲豹飛將，儘管作客的雲豹在前兩局帶給3連勝的連莊相當大的威脅，但關鍵時刻連莊主將吳宗軒與施琅聯手搶分，最終也以直落三收下4連勝，保持開季不敗金身。  

首局雙方互有領先，雲豹靠著劉鴻敏穩定輸出與陳政錡快攻拿下前段優勢，但連莊隨即回穩，施琅與漢佳的高打點進攻奏效，吳宗軒更在末段副位重扣追平比數，最終施琅後排出手命中，以26：24先下一城。

第二局雲豹開局火力兇猛，一度領先達8分，不過中段出現連續失誤，讓連莊有機可乘，吳宗軒在發球端連續施壓，帶動團隊士氣，一波7連分反超戰局，並在蔡秉諺、吳宗軒的攔網成功後再以26：24聽牌。第三局連莊趁勝追擊，攻守節奏完全掌握，施琅與吳宗軒持續輸出火力，黃謙巽上場同樣多次突破攔網，最終以25：15大比分奪下勝利。

賽後連莊執行教練陳品丞指出，球隊在面臨落後時仍能保持穩定執行戰術，是勝利關鍵，他也肯定選手戰術執行率，「第二局靠著吳宗軒帶出轉折，強力發球的氣勢把比分追近後再超前，並在攔網端在教練團指定戰術下收到顯著效果，球員們的執行力與臨場反應都非常出色。」

延伸閱讀

TPVL／5局苦戰險勝台北伊斯特 台鋼天鷹隊史首勝到手

TPVL／輸2贏3逆轉天鷹！連莊3連勝保住不敗之身

TPBL／阿巴西閃電狂轟30分 中信特攻擊退進攻卡彈的雲豹

TPVL／開季前兩戰都是壓倒性取勝 台中連莊守住主場開幕戰勝利

相關新聞

TPVL／雲豹前兩局久攻不下 連莊直落三收下開季4連勝 

TPVL今天第二場賽事在台體大體育館進行，由地主台中連莊迎戰桃園雲豹飛將，儘管作客的雲豹在前兩局帶給3連勝的連莊相當大的...

北極羽賽／周天成帶傷逆轉梅克爾 男單衛冕就差最後一步

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇世界排名第45名的法國梅克爾（Arnaud Merk...

TPVL／5局苦戰險勝台北伊斯特 台鋼天鷹隊史首勝到手

在開季苦吞2連敗後，台鋼天鷹隊今天在作客台北伊斯特隊主場的賽事中，總算成功開胡，靠著第五局陳建禎、思丹與馬亞拉的輪番發揮...

羽球／生麗創辦人徐鳳娥以愛傳愛 「羽你同行」首次台中登場

2025生麗羽你同行國小暨親子分齡賽暨生麗盃羽球雙打友誼公開賽今天在台中熱力登場，這項大型羽球賽事首次移師台中舉行，吸引...

北極羽賽／連三場苦戰3局 周天成逆轉陸光祖、衛冕差2勝

在芬蘭萬塔舉行的BWF超級500的北極羽球公開賽，挑戰男單衛冕的我國一哥周天成今天在8強賽遭遇中國大陸陸光祖，最終以15...

TPVL／小魔女、Formosa Sexy連夢制霸 連莊主場續拚連勝

TPVL 台灣職業排球聯賽開季熱度持續延燒，明天台中連莊將在國立台灣體育運動大學體育館展開第二周主場賽事，繼上周主場開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。