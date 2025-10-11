北極羽賽／周天成帶傷逆轉梅克爾 男單衛冕就差最後一步

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球「台灣一哥」周天成。資料照。歐新社
羽球「台灣一哥」周天成。資料照。歐新社

BWF超級500的北極羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在4強賽遭遇世界排名第45名的法國梅克爾（Arnaud Merkle），最終在先丟首局且手指一度受傷見血的情況下，以13：21、21：13、21：13逆轉勝出，連續4場都打到三局才取勝，挺進到冠軍賽。

前一次奪冠就是在去年北極公開賽的周天成，今年前往芬蘭萬塔尋求衛冕卻打得相當辛苦，在前三輪賽事中都是打到3局才勝出，而今天他的對手則是世界排名第45名的法國梅克爾，也是兩人連續兩年在北極賽碰頭，去年周天成在首輪賽事中以直落二擊敗梅克爾，最終也順利奪冠。

今年梅克爾一路殺進到北極賽4強賽，包括在16強賽擊敗日本名將西本拳太，且還維持一局未失的好狀態，而這也是他生涯首度闖進到超級500賽的4強，狀態火熱。

雙方今天再度碰頭，梅克爾也在首局就一路壓著周天成打，並以11：6領先進入技術暫停，而周天成在首局右手小指也出現傷勢，兩度申請傷停治療，也讓梅克爾以21：13先下一城。

不過第二局周天成決定改變戰術，透過多拍來回來牽制對手節奏，並且製造梅克爾的失誤，而這也收到相當好的成效，讓周天成以21：13扳平戰局，且決勝局周天成在體力下滑的情況下，仍是透過出手的節奏變化和製造陷阱球，讓梅克爾無法施展攻勢，最終周天成也以21：13勝出，挺連續兩年北極賽都挺進到冠軍賽，距離衛冕僅差最後一勝。

