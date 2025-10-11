TPVL／5局苦戰險勝台北伊斯特 台鋼天鷹隊史首勝到手

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼天鷹隊成功踢館台北伊斯特隊，奪下隊史首勝。圖／TPVL提供
台鋼天鷹隊成功踢館台北伊斯特隊，奪下隊史首勝。圖／TPVL提供

在開季苦吞2連敗後，台鋼天鷹隊今天在作客台北伊斯特隊主場的賽事中，總算成功開胡，靠著第五局陳建禎、思丹與馬亞拉的輪番發揮，最終天鷹就以局數3：2取勝，拿下隊史首勝。

天鷹過去兩周作客伊斯特和連莊隊主場連續吞下敗仗，勝場持續未開胡，不過今天再戰伊斯特主場總算突破開季困境，在前兩局雙方各下一城後，第三局天鷹頭牌球星陳建禎也在關鍵時刻攔下高偉誠的扣殺，幫助天鷹以26：24取得聽牌優勢。

不過第四局地主伊斯特也展現強大韌性，以25：19扳回一城，將比賽帶入決勝局。第5局伊斯特雷貝洛與天鷹思丹一來一往，雙方一度陷入拉鋸，但關鍵時刻馬亞拉先是扣球得分又成功攔下高偉誠殺球，幫助天鷹取得賽點，最終天鷹再靠著再見挑戰以15：10勝出，拿下隊史首勝。

而今天另外一場比賽則由連莊在主場台體大體育館出戰雲豹隊，連莊開季已經拉出一波3連勝，暫居聯盟龍頭，至於雲豹則以2勝1敗排名第2名。

