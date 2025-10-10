北極羽賽／連三場苦戰3局 周天成逆轉陸光祖、衛冕差2勝

在芬蘭萬塔舉行的BWF超級500的北極羽球公開賽，挑戰男單衛冕的我國一哥周天成今天在8強賽遭遇中國大陸陸光祖，最終以15：21、21：17、21：18逆轉勝出，晉級到4強賽。

前一次奪冠就是在北極羽賽的周天成，今年挑戰衛冕之路卻是相當辛苦，在前兩輪賽事中都打到3局才勝出，包括今天凌晨16強賽與我國另外一名男單好手「羽球王子」王子維，也打了78分鐘才分出勝負，驚險收下對戰14連勝與8強門票。

晚間周天成又再度登場迎戰世界排名第15名的陸光祖，雙方過去9度交手周天成拿下7勝，包括去年1月在印度公開賽16強就是由周天成在三局苦戰後勝出。

但今天雙方再度碰頭周天成卻陷入苦戰，在首局前段就被拉開差距，並以15：21讓出首局，第二局周天成雖然一度以9：14落後，但接下來他卻打出一波6：0攻勢逆轉戰局，並且在18：17領先時打出落點巧妙的關鍵球，並以21：17扳平戰局。

決勝局雙方則是一路拉鋸，在18：18之後，陸光祖連續出現失誤，讓周天成率先取的2個賽末點，最終陸光祖再度出現網前吊球失誤，讓周天成以21：18逆轉勝出，晉級到4強賽，4強賽對手將是法國梅克爾（Arnaud Merkle），雙方去年就曾在北極公開賽首輪交手，並由周天成取勝。