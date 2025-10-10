TPVL／小魔女、Formosa Sexy連夢制霸 連莊主場續拚連勝

TPVL 台灣職業排球聯賽開季熱度持續延燒，明天台中連莊將在國立台灣體育運動大學體育館展開第二周主場賽事，繼上周主場開幕奪下開季三連勝後，球隊士氣正旺，本周期待能在主場繼續守住勝利，特別的是，台中連莊陣中兩位先發快攻手汪秉勳、蔡秉諺，皆畢業於台灣體大，能在母校登上職業舞台，格外感觸深刻。

汪秉勳表示，能在母校開打職排首場主場例行賽「意義非凡」，「台體是我排球的起點，職排元年能在這裡比賽真的很感動，看到滿場球迷的吶喊聲，讓我感受到台灣排球的轉變與成長。」

談到球隊現況，汪秉勳也透露，與三位外援的磨合漸入佳境，「大家彼此越來越了解，節奏也越來越順暢。本季希望全員都能健康完賽，當然最終目標就是拿下職排元年的總冠軍。」

同樣是台體出身的蔡秉諺，難掩首次在母校登場的激動心情。他笑說：「在自己畢業的學校比賽，加上第一次在這麼大的場面上登場，說不緊張是假的，但真的很興奮。」比賽現場有老師、學長、學弟、同學組成的應援團，更讓他下定決心「不能漏氣」。

談到職業生涯的開始，蔡秉諺坦言原本並未打算繼續打球，是在大學教練與家人的鼓勵下才加入球隊，「有（汪）秉勳學長在，讓我很放心。他在場上場下都會提醒我、照顧我。」雖然還不夠好，但我會變得更好，不想再當隻『幼虎』了。」

台中連莊本周將於 11 日下午6點半對戰桃園雲豹飛將，12 日下午3點迎戰台鋼天鷹，地點皆在國立台灣體育運動大學體育館舉行，本周小魔女啦啦隊有「小龍女」柳柳熱力助陣，同時也將在11日與Formosa Sexy展開「連夢制霸」的啦啦隊對決，預計掀起場邊最強應援風暴。