PGA／灣流菁英賽次 俞俊安繳68桿暫並列第12名

在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿，以2天低於標準5桿的137桿，仍舊暫並列第12名，落後領先者7桿。

總獎金800萬美元（約新台幣2.46億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）灣流菁英賽，僅限78人參賽且不設淘汰線，有打就有獎金拿，俞俊安是台灣唯一參賽者。

此賽事創辦於2019年，最早稱為ZOZO錦標賽，是美巡賽在日本首度舉辦的賽事，第1屆由老虎伍茲（Tiger Woods）奪冠，但去年宣布停辦後，才在今年改由灣流菁英賽接手。

俞俊安今天從球場第10洞出發，前9洞遭遇許多亂流，儘管在第11、13洞分別抓博蒂入袋，但也在第12、17、18洞吞了3柏忌。

轉場後俞俊安恢復手感，雖然又在第1洞吞柏忌，但接著展開大反攻，從第3到8洞內抓了5博蒂，讓他排名止跌反彈，最後仍以並列第12名作收。

俞俊安今天在第2回合整體而言表現震盪，全場開球上球道率僅60%，在所有球員當中排名第60，導致他拿手的鐵桿也無法好好發揮，尤其前9洞的第2桿幾乎都在救球，幸好轉場後才稍微找回開球準星。

美國好手葛瑞斯曼（Max Greyserman）全場抓6博蒂、獵1鷹、0失誤，完美繳出63桿，讓他順利擺脫糾纏，以2天低於標準12桿的130桿單獨位居領先。