快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

PGA／灣流菁英賽次 俞俊安繳68桿暫並列第12名

中央社／ 台北10日電
在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿。 法新社
在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿。 法新社

在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿，以2天低於標準5桿的137桿，仍舊暫並列第12名，落後領先者7桿。

總獎金800萬美元（約新台幣2.46億元）的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）灣流菁英賽，僅限78人參賽且不設淘汰線，有打就有獎金拿，俞俊安是台灣唯一參賽者。

此賽事創辦於2019年，最早稱為ZOZO錦標賽，是美巡賽在日本首度舉辦的賽事，第1屆由老虎伍茲（Tiger Woods）奪冠，但去年宣布停辦後，才在今年改由灣流菁英賽接手。

俞俊安今天從球場第10洞出發，前9洞遭遇許多亂流，儘管在第11、13洞分別抓博蒂入袋，但也在第12、17、18洞吞了3柏忌。

轉場後俞俊安恢復手感，雖然又在第1洞吞柏忌，但接著展開大反攻，從第3到8洞內抓了5博蒂，讓他排名止跌反彈，最後仍以並列第12名作收。

俞俊安今天在第2回合整體而言表現震盪，全場開球上球道率僅60%，在所有球員當中排名第60，導致他拿手的鐵桿也無法好好發揮，尤其前9洞的第2桿幾乎都在救球，幸好轉場後才稍微找回開球準星。

美國好手葛瑞斯曼（Max Greyserman）全場抓6博蒂、獵1鷹、0失誤，完美繳出63桿，讓他順利擺脫糾纏，以2天低於標準12桿的130桿單獨位居領先。

俞俊安 老虎伍茲 高爾夫

延伸閱讀

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿

PGA／最終輪排名狂升 俞俊安桑德森農場錦標賽獲第11

PGA／桑德森農場錦標賽 俞俊安拚衛冕前3回合第23

相關新聞

PGA／灣流菁英賽次 俞俊安繳68桿暫並列第12名

在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿，以2天低於標準5桿...

武漢女網／開盤先盛後衰 詹皓晴／蔣欣玗不敵女雙球后止步8強

WTA武漢女網賽今天進行女雙8強賽程，我國好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗遭遇世界女雙球后捷克斯尼科娃（Katerina ...

LPGA／別克上海賽 徐薇淩打出生涯第二次一桿進洞

總獎金220萬美元的別克LPGA上海賽，今天展開第二輪賽事，我國好手徐薇淩在從第10洞出發後就展現不錯狀態，並在後9洞的...

網球／約克維奇克服濕熱天氣 晉級上海大師賽4強創最老紀錄

現年38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在上海大師賽8強，以6比3、7比5擊敗比利時好手貝格斯（Zizou Bergs），成為ATP千分等級大師賽史上年紀最大的4強賽球員。

北極羽賽／周天成對戰王子維14連勝 晉級8強戰陸光祖

BWF超級500的北極羽球公開賽，今天凌晨在男單16強上演我國內戰，由挑戰衛冕的一哥周天成出戰「羽球王子」王子維，最終周...

世足／阿爾及利亞3比0勝索馬利亞 晉級2026會內賽

憑藉前鋒阿穆拉（Mohamed Amoura）進兩球建功，阿爾及利亞今天以3比0擊敗索馬利亞，取得2026年世界盃足球賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。