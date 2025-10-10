聽新聞
武漢女網／開盤先盛後衰 詹皓晴／蔣欣玗不敵女雙球后止步8強
WTA武漢女網賽今天進行女雙8強賽程，我國好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗遭遇世界女雙球后捷克斯尼科娃（Katerina Siniakova）／澳洲杭特（Storm Hunter），最終以4：6、2：6敗下陣來，無緣4強。
今年溫網後開始合拍的詹皓晴／蔣欣玗，上月在首爾女網賽闖進到4強賽後，中國大陸女網賽卻在首輪就不敵謝淑薇／奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），不過本周轉戰武漢兩人一路過關斬將，包括首輪拍退吳芳嫺／穗積繪莉，第二輪則是擊敗第6種子的俄羅斯潘諾娃（Alexandra Panova）／大陸郭涵煜。
而今天登場的8強賽，詹皓晴／蔣欣玗更是對上女雙球后斯尼科娃與她的澳洲搭檔杭特，在首盤開打後雙方就展開破發大戰，其詹皓晴／蔣欣玗在前4局就兩度破發得手取得3：1領先，不過斯尼科娃／杭特在1：4落後時卻展開絕地反撲，連保帶破連拿5局，其中包括2度破發得手，以6：4逆轉搶下首盤。
第二盤斯尼科娃／杭特乘勝追擊，開盤後連續3度破發，一度取得4：1領先，儘管詹皓晴／蔣欣玗在第7局自己發球局，以及第8局對手發球局兩度化解賽末點，但最終仍是無力延長戰線，以2：6敗下陣來，無緣4強。
