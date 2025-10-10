快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／別克上海賽 徐薇淩打出生涯第二次一桿進洞

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國好手徐薇淩在LPGA賽場打出生涯第二次一桿進洞。 法新社
我國好手徐薇淩在LPGA賽場打出生涯第二次一桿進洞。 法新社

總獎金220萬美元的別克LPGA上海賽，今天展開第二輪賽事，我國好手徐薇淩在從第10洞出發後就展現不錯狀態，並在後9洞的第2洞打出生涯第二次的一桿進洞表現，目前兩輪打完繳出低於標準桿4桿的成績，暫時並列第31名。

已邁入LPGA第11年生涯的徐薇淩，日前才剛返台分享LPGA生涯歷程後，隨即轉往中國大陸參加別克LPGA上海賽，不過在首輪賽事她卻遭遇亂流，抓下3鳥也吞下3柏忌，以平標準桿的72桿成績作收，排名並列第58名。

不過今天的第二輪賽事，徐薇淩從第10洞出發後就穩定出擊，包括在第13洞抓下一鳥，來到後9洞後她手感更是火燙，在第2洞的3桿洞打出一桿進洞的表現，也是她生涯第二次演出一桿進洞；徐薇淩生涯前一次打出一桿進洞，是在去年10月的LPGA馬來西亞銀行錦標賽最終輪賽事中，她在第11洞的3桿洞完演出生涯第一次的一桿進洞。

除了在第3洞靠著一桿進洞獵鷹外，徐薇淩今天在第7洞也在抓下1鳥，單日累積2鳥、1老鷹、0柏忌，以68（－4）桿成績繳卡，兩輪合計140桿，距離領先群仍有9桿差距；至於我國另外一名好手張芝綖則是在首輪繳出74（＋2）桿後，今天的第二輪再打出76（＋4）桿，兩輪合計150（＋6）桿。

徐薇淩 LPGA 老鷹

延伸閱讀

到上海影視樂園「過戲癮」 老牌樂園憑什麼翻紅？

上海千台具身智能機器人 落地精密製造產線

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

LPGA／錢珮芸一度躍居領先 樂天錦標賽並列第4作收

相關新聞

PGA／灣流菁英賽次 俞俊安繳68桿暫並列第12名

在日本橫濱舉辦的PGA灣流菁英賽今天進行第2回合，台灣唯一參賽好手俞俊安抓7博蒂、吞4柏忌繳出68桿，以2天低於標準5桿...

武漢女網／開盤先盛後衰 詹皓晴／蔣欣玗不敵女雙球后止步8強

WTA武漢女網賽今天進行女雙8強賽程，我國好手詹皓晴與中國大陸搭檔蔣欣玗遭遇世界女雙球后捷克斯尼科娃（Katerina ...

LPGA／別克上海賽 徐薇淩打出生涯第二次一桿進洞

總獎金220萬美元的別克LPGA上海賽，今天展開第二輪賽事，我國好手徐薇淩在從第10洞出發後就展現不錯狀態，並在後9洞的...

網球／約克維奇克服濕熱天氣 晉級上海大師賽4強創最老紀錄

現年38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在上海大師賽8強，以6比3、7比5擊敗比利時好手貝格斯（Zizou Bergs），成為ATP千分等級大師賽史上年紀最大的4強賽球員。

北極羽賽／周天成對戰王子維14連勝 晉級8強戰陸光祖

BWF超級500的北極羽球公開賽，今天凌晨在男單16強上演我國內戰，由挑戰衛冕的一哥周天成出戰「羽球王子」王子維，最終周...

世足／阿爾及利亞3比0勝索馬利亞 晉級2026會內賽

憑藉前鋒阿穆拉（Mohamed Amoura）進兩球建功，阿爾及利亞今天以3比0擊敗索馬利亞，取得2026年世界盃足球賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。