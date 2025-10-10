LPGA／別克上海賽 徐薇淩打出生涯第二次一桿進洞

總獎金220萬美元的別克LPGA上海賽，今天展開第二輪賽事，我國好手徐薇淩在從第10洞出發後就展現不錯狀態，並在後9洞的第2洞打出生涯第二次的一桿進洞表現，目前兩輪打完繳出低於標準桿4桿的成績，暫時並列第31名。

已邁入LPGA第11年生涯的徐薇淩，日前才剛返台分享LPGA生涯歷程後，隨即轉往中國大陸參加別克LPGA上海賽，不過在首輪賽事她卻遭遇亂流，抓下3鳥也吞下3柏忌，以平標準桿的72桿成績作收，排名並列第58名。

不過今天的第二輪賽事，徐薇淩從第10洞出發後就穩定出擊，包括在第13洞抓下一鳥，來到後9洞後她手感更是火燙，在第2洞的3桿洞打出一桿進洞的表現，也是她生涯第二次演出一桿進洞；徐薇淩生涯前一次打出一桿進洞，是在去年10月的LPGA馬來西亞銀行錦標賽最終輪賽事中，她在第11洞的3桿洞完演出生涯第一次的一桿進洞。

除了在第3洞靠著一桿進洞獵鷹外，徐薇淩今天在第7洞也在抓下1鳥，單日累積2鳥、1老鷹、0柏忌，以68（－4）桿成績繳卡，兩輪合計140桿，距離領先群仍有9桿差距；至於我國另外一名好手張芝綖則是在首輪繳出74（＋2）桿後，今天的第二輪再打出76（＋4）桿，兩輪合計150（＋6）桿。