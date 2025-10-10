快訊

網球／約克維奇克服濕熱天氣 晉級上海大師賽4強創最老紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇。 美聯社

現年38歲的塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）在上海大師賽8強，以6比3、7比5擊敗比利時好手貝格斯（Zizou Bergs），成為ATP千分等級大師賽史上年紀最大的4強賽球員。

本場比賽天氣相當濕熱，約克維奇受訪時直呼，「我在場上只是努力撐下去。」談到與貝格斯交手，他說，「這是我第一次和他對戰，他人很好，而且火力十足，有時我只能多撐一拍，把球打回去，逼他失誤，結果也奏效。本來我應該在5比4時結束比賽，但他那局打很好，我又有點太被動。」

「這幾天比賽條件對所有球員來說都很艱難，我只是在場上努力活下來，很高興自己能挺過這關。」約克維奇說。

約克維奇4強賽的對手是摩納哥黑馬瓦舍羅（Valentin Vacherot），瓦舍羅從會外賽一路打上來，約克維奇將繼續力拼生涯第5座上海賽冠軍。

現年38歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在上海大師賽8強，以6比3、7比5擊敗比利時好手貝格斯（Zizou Bergs），成為ATP千分等級大師賽史上年紀最大的4強賽球員。

