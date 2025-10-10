北極羽賽／周天成對戰王子維14連勝 晉級8強戰陸光祖

BWF超級500的北極羽球公開賽，今天凌晨在男單16強上演我國內戰，由挑戰衛冕的一哥周天成出戰「羽球王子」王子維，最終周天成在苦戰3局、74分鐘後，以21：14、16：21、21：16勝出，挺進到8強賽。

前一次奪冠就是在去年北極羽球公開賽的周天成，今年回到芬蘭萬塔挑戰衛冕卻打得不輕鬆，在首輪面對丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm）就苦戰3局才勝出後，今天凌晨碰上王子維也陷入苦戰。

周天成生涯在巡迴賽與王子維前13次交手都拿下勝利，且近3場都是直落二勝出，而今天首局周天成也在首局中段就拉開差距，並以21：14先下一城。

但第二局王子維展開反撲，開賽後不久靠著一波5：0的攻勢取得領先，且一度取得高達7分領先，以21：16扳平戰局，決勝局前段王子維也一度以8：4領先，但周天成隨後超前比分，並以11：10領先進入技術暫停，最終也以21：16勝出，拿下對戰14連勝以及8強門票，接下來將遭遇中國大陸陸光祖。