撞球／吳坤霖、謝佳臻男雙10號球世錦賽登頂 興奮完成夢想

中央社／ 台北9日電

台灣撞球好手「魔獸」吳坤霖今天與「黑暗騎士」謝佳臻攜手在WPA男子雙打10號球世錦賽奪冠，吳坤霖賽後表示，很開心完成世界冠軍夢想，也始終相信兩人能做到。

在印尼舉行的世界撞球協會（WPA）世界男子雙打10號球錦標賽，代表台灣征戰成都世運會的謝佳臻、吳坤霖這次聯手出擊，沒想到在勝部首輪就以1比2不敵波蘭，陷入淘汰邊緣。

不過，「台灣組合」抱著不放棄的精神，從敗部一路拚到4強，尤其還挺過點球大戰的考驗，以3比2擊敗波蘭上演「甜蜜復仇」，最後更在決賽以3比0完封加拿大，拿到台灣暌違10年的男子雙打冠軍，謝佳臻、吳坤霖更進帳7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金。

謝佳臻賽後接受主辦單位採訪時難掩興奮神情表示，真的很開心，「這是我們兩人第1個世界冠軍頭銜，尤其決賽又是這三天打得最順利的1場，我覺得前面運氣蠻不錯的。」

吳坤霖則透露，內心始終懷抱「世界冠軍」夢想，也相信兩人一定能夠做到，「這幾天感覺時間過得很慢，打出很多驚險比賽，從落後到逆轉，包含4強戰也很刺激，接下來繼續為爭取個人世界冠軍努力。」

吳坤霖特別指出，這座冠軍背後意義，肯定少不了今年猝逝的台灣撞球名將「火雲邪神」張榮麟，「祂是我們一起出國征戰的隊友，所以我們三個關係很緊密，這座冠軍也有祂的幫忙。」

世運會 張榮麟 騎士

延伸閱讀

撞球／WPA男雙10號球世錦賽 謝佳臻、吳坤霖攜手奪冠

舉重／郭婞淳適應新量級 世錦賽女子58公斤獲雙銅

撞球／柯秉中擊潰球王 WPA男子10號球世錦賽奪冠

田徑／世錦賽1600公尺男子接力 波札那奪非洲首金

相關新聞

運動部推青春動滋券優惠 10月底前抵用完畢加碼200元

運動變健康，還能得好康，114年度的青春動滋券使用期限至114年12月31日止，運動部為鼓勵16歲至22歲青年朋友持續養...

射擊／東南亞錦標賽鄭晏晴橫掃3金 陳俞如10公尺空氣手槍個人賽奪銀

2025年第47屆東南亞射擊錦標賽賽程進入第二天，中華射擊代表隊再度傳來捷報，昨天在10公尺空氣混合手槍拿下金牌的鄭晏晴...

北極羽賽／仍未破16強魔咒 王齊麟、邱相榤遭淘汰

在芬蘭舉行的BWF超級500北極公開賽，今天進行的男雙16強，王齊麟、邱相榤以12比21、15比21不敵中國組合...

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒，今天在TLPGA「2025科技希望巡迴賽第四站」最終輪繳出4博蒂...

北極羽賽／邱品蒨逆轉闖8強 台混雙拍下第6種子

在芬蘭舉行的北極公開賽今天將產出8強名單，名列女單第7種子的邱品蒨率先出賽演出逆轉勝，以16：21、21：10、21：1...

PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿

在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，暫時並列第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。