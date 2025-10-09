撞球／WPA男雙10號球世錦賽 謝佳臻、吳坤霖攜手奪冠

在WPA男子雙打10號球世錦賽決賽，台灣好手謝佳臻今天與吳坤霖以3比0擊敗加拿大，攜手摘下冠軍，並贏得7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金。

WPA世界男子雙打10號球錦標賽，「黑暗騎士」謝佳臻與「魔獸」吳坤霖代表台灣聯手出擊，就算在勝部首輪不敵波蘭，但台灣組合及時找回節奏，不僅一路過關斬將挺進4強，並以3比2擊敗波蘭上演「甜蜜復仇」，更將好狀態帶進決賽，終場以3比0完封加拿大勇奪冠軍。