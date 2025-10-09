撞球／WPA男雙10號球世錦賽 謝佳臻、吳坤霖攜手奪冠
在WPA男子雙打10號球世錦賽決賽，台灣好手謝佳臻今天與吳坤霖以3比0擊敗加拿大，攜手摘下冠軍，並贏得7萬美元（約新台幣214萬元）冠軍獎金。
WPA世界男子雙打10號球錦標賽，「黑暗騎士」謝佳臻與「魔獸」吳坤霖代表台灣聯手出擊，就算在勝部首輪不敵波蘭，但台灣組合及時找回節奏，不僅一路過關斬將挺進4強，並以3比2擊敗波蘭上演「甜蜜復仇」，更將好狀態帶進決賽，終場以3比0完封加拿大勇奪冠軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言