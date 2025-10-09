快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

聽新聞
0:00 / 0:00

射擊／東南亞錦標賽鄭晏晴橫掃3金 陳俞如10公尺空氣手槍個人賽奪銀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國女團奪得女子10公尺空氣手槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供
我國女團奪得女子10公尺空氣手槍金牌。圖／中華民國射擊協會提供

2025年第47屆東南亞射擊錦標賽賽程進入第二天，中華射擊代表隊再度傳來捷報，昨天在10公尺空氣混合手槍拿下金牌的鄭晏晴，今天再度在女子個人賽、女子團體賽奪下雙金，個人本屆賽事已奪得3面金牌。  

在女子10公尺空氣手槍項目中，鄭晏晴表現亮眼，憑著穩定的節奏與精準的判斷，從眾多國家好手中脫穎而出，最終在金牌戰中以優異成績擊敗同樣來自中華隊的學姐陳俞如，勇奪金牌，陳俞如也不負眾望，拿下銀牌，展現中華隊強勁的整體實力。

在團體賽方面，由鄭晏晴、陳俞如與林柔羽組成的我國女子10公尺空氣手槍隊同心協力，再下一城，摘下團體金牌，為中華隊再添一面金牌榮耀。男子10公尺空氣手槍項目中，前一天在混合團體賽奪金的謝翔宸，則以穩健表現拿下個人銅牌，展現連日佳績的穩定實力。

此外，青少年組男子10公尺空氣手槍項目的劉秉叡、吳伯毓與廖宇晨三位小將，首次出國參賽便全數闖進決賽。雖然最終無緣個人獎牌，但仍以團體成績奪得一面銅牌，表現令人振奮，也為中華射擊的未來注入新能量。

中華隊

延伸閱讀

射擊／東亞錦標賽10公尺混合空氣手槍 鄭晏晴、謝翔宸攜手摘金

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

U18世界盃／中華隊王奕翔爆料 遭南韓球員當面嘲諷「最弱一屆」

棒球亞錦賽／中華隊冠軍戰力抗日本 林盛恩扛先發拚重返榮耀

相關新聞

運動部推青春動滋券優惠 10月底前抵用完畢加碼200元

運動變健康，還能得好康，114年度的青春動滋券使用期限至114年12月31日止，運動部為鼓勵16歲至22歲青年朋友持續養...

射擊／東南亞錦標賽鄭晏晴橫掃3金 陳俞如10公尺空氣手槍個人賽奪銀

2025年第47屆東南亞射擊錦標賽賽程進入第二天，中華射擊代表隊再度傳來捷報，昨天在10公尺空氣混合手槍拿下金牌的鄭晏晴...

北極羽賽／仍未破16強魔咒 王齊麟、邱相榤遭淘汰

在芬蘭舉行的BWF超級500北極公開賽，今天進行的男雙16強，王齊麟、邱相榤以12比21、15比21不敵中國組合...

高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒，今天在TLPGA「2025科技希望巡迴賽第四站」最終輪繳出4博蒂...

北極羽賽／邱品蒨逆轉闖8強 台混雙拍下第6種子

在芬蘭舉行的北極公開賽今天將產出8強名單，名列女單第7種子的邱品蒨率先出賽演出逆轉勝，以16：21、21：10、21：1...

PGA／灣流菁英賽首日 俞俊安並列第12僅落後2桿

在日本橫濱舉行的PGA灣流菁英賽今天進行首回合，台灣好手俞俊安抓4博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，暫時並列第1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。