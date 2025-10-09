聽新聞
0:00 / 0:00
射擊／東南亞錦標賽鄭晏晴橫掃3金 陳俞如10公尺空氣手槍個人賽奪銀
2025年第47屆東南亞射擊錦標賽賽程進入第二天，中華射擊代表隊再度傳來捷報，昨天在10公尺空氣混合手槍拿下金牌的鄭晏晴，今天再度在女子個人賽、女子團體賽奪下雙金，個人本屆賽事已奪得3面金牌。
在女子10公尺空氣手槍項目中，鄭晏晴表現亮眼，憑著穩定的節奏與精準的判斷，從眾多國家好手中脫穎而出，最終在金牌戰中以優異成績擊敗同樣來自中華隊的學姐陳俞如，勇奪金牌，陳俞如也不負眾望，拿下銀牌，展現中華隊強勁的整體實力。
在團體賽方面，由鄭晏晴、陳俞如與林柔羽組成的我國女子10公尺空氣手槍隊同心協力，再下一城，摘下團體金牌，為中華隊再添一面金牌榮耀。男子10公尺空氣手槍項目中，前一天在混合團體賽奪金的謝翔宸，則以穩健表現拿下個人銅牌，展現連日佳績的穩定實力。
此外，青少年組男子10公尺空氣手槍項目的劉秉叡、吳伯毓與廖宇晨三位小將，首次出國參賽便全數闖進決賽。雖然最終無緣個人獎牌，但仍以團體成績奪得一面銅牌，表現令人振奮，也為中華射擊的未來注入新能量。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言