北極羽賽／仍未破16強魔咒 王齊麟、邱相榤遭淘汰

在芬蘭舉行的BWF超級500北極公開賽，今天進行的男雙16強，王齊麟、邱相榤以12比21、15比21不敵中國組合陳柏陽、劉毅，還是無法跨越今年的16強魔咒。

世界羽球總會（BWF）世界排名第21名的王齊麟、邱相榤，在今年所有的國際賽事，除了拿下超級300等級的台北羽球公開賽男雙冠軍外，其餘比賽都沒能跨過16強門檻。

在今天賽前，王齊麟和邱相榤對世界第9的陳柏陽、劉毅交手3次，以1勝2敗居下風，最近一次對戰是今年4月亞錦賽16強，當時直落2吞敗。

首局開打後，王齊麟和邱相榤靠著多次不起高球的平抽擋，還能以4比2領先，但隨後王齊麟手上的主動失誤過多，加上邱相榤被抓了2次發球違例，讓對手反以11比8進入技術暫停。

短暫休息過後，中國組合的防守更加頑固，王齊麟和邱相榤久攻不下，被對手逐漸拉開分數，先丟掉第1局。

第2局王齊麟和邱相榤在前段曾以5比3領先，沒想到接著被對手中國組合連得11分，也影響王齊麟和邱相榤的氣勢，以直落2敗北。