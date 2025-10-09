高球／俞俊安胞妹發威！俞涵軒奪職業首冠

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒，今天在TLPGA「2025科技希望巡迴賽第四站」最終輪繳出4博蒂、1柏忌，以3天209（-7）桿的成績封后，迎接職業生涯首座冠軍。

俞涵軒本場賽事首輪進帳5博蒂、1柏忌，以低於標準桿4桿的成績暫並列第2名，與領先者只有1桿距離；第二輪她穩定發揮抓下兩鳥，中段雖一度小遇亂流吞2柏忌，仍以低於標準桿4桿的成績取得領先。

今天最後一輪，俞涵軒前九洞就搶下4博蒂，為勝利打下基礎，最終以209（-7）桿的成績高捧金盃。

畢業於美國奧克拉荷馬州立大學的俞涵軒，2023年轉入職業，2024年台巡賽資格賽並列第一名，當年即於中國信託女子公開賽拿下並列第3名、聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽獲並列第4名的亮眼成績；同樣由中國信託銀行贊助支持、俞涵軒的哥哥俞俊安，目前是台灣男子職業高爾夫世界排名最佳的PGA選手，兄妹倆從小由父親指導，一路栽培成為職業高爾夫選手，在各自的高球舞臺努力，為台灣爭光。

俞涵軒賽後表示，這是職業生涯的第一座冠軍，意義相當重大，這次比賽在鐵桿和推桿都穩定發揮，也運用擊球策略化解多次危機，保持耐心把握住機會，對於這三天的表現感到滿意，感謝中國信託的支持，成為自己的最佳後盾，也謝謝家人朋友持續的鼓勵，讓自己有動力繼續往目標前進，期待接下來能取得更多好成績。

中國信託為臺灣最早投入高爾夫運動的企業，除持續舉辦高爾夫賽事，亦贊助支持優秀且具潛力的高爾夫選手，今年支持的選手表現不俗，旅美好手王馨迎於LPGA新人年即於「FM錦標賽」奪得LPGA首冠；吳佳晏JLPGA「北海道明治盃」獲並列第4名，同時寫下十度挺進前十名的亮眼紀錄；劉芃姍在台巡「法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽」獲職業生涯第三冠。