北極羽賽／邱品蒨逆轉闖8強 台混雙拍下第6種子

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國好手邱品蒨演出逆轉勝。 新華社
在芬蘭舉行的北極公開賽今天將產出8強名單，名列女單第7種子的邱品蒨率先出賽演出逆轉勝，以16：21、21：10、21：11力退愛沙尼亞對手庫巴（Kristin Kuuba），8強門票到手；混雙組合盧明哲／洪恩慈更是直落2拍下世界排名第10的丹麥組合托夫特（Jesper Toft）／馬厄隆（Amalie Magelund），為台將開出好彩頭。

北極公開賽屬於BWF超級500系列賽，總獎金47萬5千美元，共有14組台將闖過頭關，第二輪就有兩組「寶島內戰」，分別是男雙第7種子李哲輝／楊博軒和「涵劉配」劉廣珩／楊博涵的對決，以及男單衛冕軍周天成和「羽球王子」王子維的兄弟鬩牆，等於提前預約2張8強席位。

今天賽事由邱品蒨和混雙組合葉宏蔚／詹又蓁打開場，葉詹配碰世界排名第一的中國組合蔣振邦／魏雅欣以17：21、14：21敗陣，邱品蒨遇目前世界排名三位數的庫巴也先丟首局，所幸第二局回穩後逆轉戰局，耗時49分鐘拿下第一張8強門票。

世界排名31的盧明哲／洪恩慈小爆冷門，兩人和列第6種子的丹麥組合首局打得拉鋸，14：17落後下連拿5分超前，雖被對手追平比分到19：19，第一個局點也被瓦解，仍以22：20先下一城；第二局寶島組合更一路領先，且在10：8時打出連拿6分攻勢奠定勝基，最終以21：10打下勝利。

